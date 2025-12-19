Afrique
En direct: Vladimir Poutine dresse le bilan de l'année lors de sa grande intervention
En direct: Vladimir Poutine dresse le bilan de l'année lors de sa grande intervention
Sputnik Afrique
19.12.2025
En direct: Vladimir Poutine dresse le bilan de l'année lors de sa grande intervention

10:09 19.12.2025
Le Président russe anime l'émission "Bilan de l'année avec Vladimir Poutine". Il s'agit d'une grande conférence de presse annuelle, combinée à la "ligne directe" pour répondre aux questions de citoyens russes. Suivez cet événement phare avec Sputnik Afrique.
