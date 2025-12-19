En direct: Vladimir Poutine dresse le bilan de l'année lors de sa grande intervention

Pour lire cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version du navigateur web qui prend en charge une vidéo HTML5 Ruptly

Le Président russe anime l'émission "Bilan de l'année avec Vladimir Poutine". Il s'agit d'une grande conférence de presse annuelle, combinée à la "ligne directe" pour répondre aux questions de citoyens russes. Suivez cet événement phare avec Sputnik Afrique.