En direct: Vladimir Poutine dresse le bilan de l'année lors de sa grande intervention
Le Président russe anime l'émission "Bilan de l'année avec Vladimir Poutine". Il s'agit d'une grande conférence de presse annuelle, combinée à la "ligne... 19.12.2025, Sputnik Afrique
En direct: Vladimir Poutine dresse le bilan de l'année lors de sa grande intervention
Le Président russe anime l'émission "Bilan de l'année avec Vladimir Poutine". Il s'agit d'une grande conférence de presse annuelle, combinée à la "ligne directe" pour répondre aux questions de citoyens russes. Suivez cet événement phare avec Sputnik Afrique.