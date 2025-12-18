Afrique
Sergueï Lavrov explique les enjeux de la prochaine conférence Russie-Afrique au Caire
La réunion, qui aura lieu sur le continent africain pour la première fois, ouvre notamment la voie à la tenue du troisième Sommet Russie-Afrique en 2026
M. Lavrov tient à rappeler que deux sommets Russie–Afrique "ont été déjà organisés avec succès":Le Forum de partenariat Russie–Afrique "complète de manière organique et enrichissent les relations entre la Russie et les pays d'Afrique, lesquelles se développent de façon dynamique notamment sur le plan bilatéral"
14:20 18.12.2025
La réunion, qui aura lieu sur le continent africain pour la première fois, ouvre notamment la voie à la tenue du troisième Sommet Russie-Afrique en 2026, a déclaré le chef de la diplomatie russe dans une tribune pour les médias africains.
"Les chefs et hauts représentants des ministères des Affaires étrangères de la Russie et des États africains se réuniront dans la capitale égyptienne pour évaluer l’état des relations russo-africaines et d’en définir les perspectives de développement", a-t-il fait valoir.
M. Lavrov tient à rappeler que deux sommets Russie–Afrique "ont été déjà organisés avec succès":
à Sotchi en 2019
à Saint-Pétersbourg en 2023.
Le Forum de partenariat Russie–Afrique "complète de manière organique et enrichissent les relations entre la Russie et les pays d’Afrique, lesquelles se développent de façon dynamique notamment sur le plan bilatéral", pointe-t-il.
