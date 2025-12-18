https://fr.sputniknews.africa/20251218/serguei-lavrov-explique-les-enjeux-de-la-prochaine-conference-russie-afrique-au-caire-1081590605.html

Sergueï Lavrov explique les enjeux de la prochaine conférence Russie-Afrique au Caire

Sergueï Lavrov explique les enjeux de la prochaine conférence Russie-Afrique au Caire

Sputnik Afrique

La réunion, qui aura lieu sur le continent africain pour la première fois, ouvre notamment la voie à la tenue du troisième Sommet Russie-Afrique en 2026, a... 18.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-18T14:20+0100

2025-12-18T14:20+0100

2025-12-18T14:20+0100

afrique

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/10/1081510123_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_fb226e4a5797446bdf5d8ec7e56dab1e.jpg

M. Lavrov tient à rappeler que deux sommets Russie–Afrique "ont été déjà organisés avec succès":Le Forum de partenariat Russie–Afrique "complète de manière organique et enrichissent les relations entre la Russie et les pays d’Afrique, lesquelles se développent de façon dynamique notamment sur le plan bilatéral", pointe-t-il.

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie