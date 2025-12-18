https://fr.sputniknews.africa/20251218/louganda-prevoit-demprunter-plus-de-600-millions-usd-pour-financer-ses-infrastructures-1081577047.html

L’Ouganda prévoit d'emprunter plus de 600 millions USD pour financer ses infrastructures

L'Ouganda prévoit d'emprunter plus de 600 millions USD pour financer ses infrastructures

L'Ouganda envisage de contracter un emprunt d'environ 608 millions de dollars auprès de créanciers internationaux afin de financer des projets de développement... 18.12.2025, Sputnik Afrique

Le gouvernement prévoit de solliciter l'approbation du Parlement pour ces lignes de crédit, sans toutefois préciser les projets d’infrastructure qui bénéficieront de ces financements, selon le document.Ces financements s’inscrivent dans une stratégie visant à soutenir la croissance économique et le développement à long terme du pays, tout en maintenant la viabilité des finances publiques. L’essentiel du financement proviendra d’un prêteur international, le reste étant assuré par un autre créancier étranger.La dette publique totale de ce pays a enregistré une hausse de 26,2 % sur les douze mois précédant le mois de juin par rapport à la période antérieure, selon les données officielles du ministère des Finances.

