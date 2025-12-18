Afrique
Le groupe armé M23 affirme avoir entamé le retrait de ses troupes d'Uvira en RDC
Le groupe armé M23 affirme avoir entamé le retrait de ses troupes d'Uvira en RDC
Le groupe armé M23 a entamé mercredi le retrait de ses troupes de la ville d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont affirmé des... 18.12.2025, Sputnik Afrique
Le groupe armé M23 affirme avoir entamé le retrait de ses troupes d'Uvira en RDC

Le groupe armé M23 a entamé mercredi le retrait de ses troupes de la ville d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont affirmé des responsables du groupe et des sources locales.
Après s'être emparé des grandes villes congolaises de Goma en janvier puis de Bukavu en février, le M23 a lancé début décembre une nouvelle offensive dans la province du Sud-Kivu, le long de la frontière burundaise, alors que la RDC et le Rwanda signaient à Washington un accord de paix sous l'égide du président américain Donald Trump.
Le 10 décembre, le groupe armé a pris le contrôle d'Uvira, ville stratégique de plusieurs centaines de milliers d'habitants qui permet de contrôler la frontière terrestre avec le Burundi, allié militaire de Kinshasa.
Cette offensive a suscité l'ire de Washington, qui a promis de répondre à une "claire violation" de l'accord de paix par le M23. Le groupe armé avait annoncé mardi qu'il se retirerait d'Uvira "unilatéralement", "comme l'a demandé la médiation américaine".
Mercredi, le porte-parole militaire du M23, Willy Ngoma, a annoncé que ses troupes, "depuis cet après-midi, ont commencé à quitter la ville d'Uvira", sans préciser leur destination.
