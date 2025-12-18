https://fr.sputniknews.africa/20251218/le-groupe-arme-m23-affirme-avoir-entame-le-retrait-de-ses-troupes-duvira-en-rdc-1081576703.html

Le groupe armé M23 affirme avoir entamé le retrait de ses troupes d'Uvira en RDC

Le groupe armé M23 affirme avoir entamé le retrait de ses troupes d'Uvira en RDC

Sputnik Afrique

Le groupe armé M23 a entamé mercredi le retrait de ses troupes de la ville d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont affirmé des... 18.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-18T06:41+0100

2025-12-18T06:41+0100

2025-12-18T08:24+0100

république démocratique du congo (rdc)

burundi

m23

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/0b/1081362224_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6f313cdaa8cd8a8cd752af6278cbf1de.jpg

Après s'être emparé des grandes villes congolaises de Goma en janvier puis de Bukavu en février, le M23 a lancé début décembre une nouvelle offensive dans la province du Sud-Kivu, le long de la frontière burundaise, alors que la RDC et le Rwanda signaient à Washington un accord de paix sous l'égide du président américain Donald Trump. Le 10 décembre, le groupe armé a pris le contrôle d'Uvira, ville stratégique de plusieurs centaines de milliers d'habitants qui permet de contrôler la frontière terrestre avec le Burundi, allié militaire de Kinshasa.Cette offensive a suscité l'ire de Washington, qui a promis de répondre à une "claire violation" de l'accord de paix par le M23. Le groupe armé avait annoncé mardi qu'il se retirerait d'Uvira "unilatéralement", "comme l'a demandé la médiation américaine". Mercredi, le porte-parole militaire du M23, Willy Ngoma, a annoncé que ses troupes, "depuis cet après-midi, ont commencé à quitter la ville d'Uvira", sans préciser leur destination.

république démocratique du congo (rdc)

burundi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

république démocratique du congo (rdc), burundi, m23