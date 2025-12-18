Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Tandem
L'émission décrypte l'actualité sous un angle régional et international, avec un focus sur le Sahel et l'AES. Elle réunit des personnalités aux profils variés pour une conversation dynamique où les idées s’enrichissent et se répondent, formant un dialogue constructif qui fait avancer la réflexion.
https://fr.sputniknews.africa/20251218/cabale-mediatique-contre-le-mali-comment-deconstruire-les-narratifs-1081592725.html
Cabale médiatique contre le Mali: comment déconstruire les narratifs?
Cabale médiatique contre le Mali: comment déconstruire les narratifs?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Tandem, Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse du Mali, explique les ressorts de la guerre médiatique ainsi que les... 18.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-18T14:46+0100
2025-12-18T14:46+0100
tandem
podcasts
mali
médias français
france
néo-colonialisme
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/12/1081592554_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_71106533c16918fe4cecd2733d02bf08.jpg
Cabale médiatique contre le Mali: comment déconstruire les narratifs?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Tandem, Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse du Mali, explique les ressorts de la guerre médiatique ainsi que les stratégies pour mieux comprendre et répondre aux constructions hostiles.
"À partir de son opération Serval, on a internationalisé la question malienne en faisant venir les forces des Nations unies sous la houlette de la France. On a constaté que, pendant plus de dix ans, les résultats ne sont pas là", affirme Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse du Mali.La France promeut ses narratifs parce que "c'est un pays qui a estimé qu'il a perdu, ou qu'il est en train de perdre, le Sahel. Et qui a perdu, ou qui est en train de perdre, le Mali. Et qui pense qu'il a encore un rôle à jouer, et qui n'admet pas qu'il soit dépossédé de cette façon-là. Donc le narratif se construit en ce moment autour d'éléments politiques et sociologiques qui doivent remettre en cause l'ordre national établi"."Il faut viser l'intérêt du citoyen. Il faut respecter les citoyens. Il ne faut pas entrer dans des situations qui consistent à amener les citoyens à ne plus savoir la différence entre le vrai et le faux", conclut-il.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
mali
france
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/12/1081592554_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_a323ffa6b920791df2d56cdf63ad7878.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, mali, médias français, france, néo-colonialisme, аудио
podcasts, mali, médias français, france, néo-colonialisme, аудио

Cabale médiatique contre le Mali: comment déconstruire les narratifs?

14:46 18.12.2025
Tandem
Cabale médiatique contre le Mali: comment déconstruire les narratifs?
S'abonner
- Sputnik Afrique
Issiaka Coulibaly
Tous les articles
Dans cet épisode de Tandem, Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse du Mali, explique les ressorts de la guerre médiatique ainsi que les stratégies pour mieux comprendre et répondre aux constructions hostiles.
"À partir de son opération Serval, on a internationalisé la question malienne en faisant venir les forces des Nations unies sous la houlette de la France. On a constaté que, pendant plus de dix ans, les résultats ne sont pas là", affirme Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse du Mali.

L’adversaire veut montrer aux Africains que "nous ne pouvons rien faire sans la France. Et d'ailleurs, que nos problèmes c'est à cause du départ français et du remplacement, entre guillemets, de la France par une autre puissance qui n'est pas la France. Donc aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour nous mettre devant le tribunal de l'histoire économiquement, socialement, politiquement, mais aussi et surtout sur un plan sécuritaire".

La France promeut ses narratifs parce que "c'est un pays qui a estimé qu'il a perdu, ou qu'il est en train de perdre, le Sahel. Et qui a perdu, ou qui est en train de perdre, le Mali. Et qui pense qu'il a encore un rôle à jouer, et qui n'admet pas qu'il soit dépossédé de cette façon-là. Donc le narratif se construit en ce moment autour d'éléments politiques et sociologiques qui doivent remettre en cause l'ordre national établi".
"Il faut viser l'intérêt du citoyen. Il faut respecter les citoyens. Il ne faut pas entrer dans des situations qui consistent à amener les citoyens à ne plus savoir la différence entre le vrai et le faux", conclut-il.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала