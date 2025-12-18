https://fr.sputniknews.africa/20251218/cabale-mediatique-contre-le-mali-comment-deconstruire-les-narratifs-1081592725.html
Cabale médiatique contre le Mali: comment déconstruire les narratifs?
Sputnik Afrique
18.12.2025
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/12/1081592554_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_71106533c16918fe4cecd2733d02bf08.jpg
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Tandem, Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse du Mali, explique les ressorts de la guerre médiatique ainsi que les stratégies pour mieux comprendre et répondre aux constructions hostiles.
"À partir de son opération Serval, on a internationalisé la question malienne en faisant venir les forces des Nations unies sous la houlette de la France. On a constaté que, pendant plus de dix ans, les résultats ne sont pas là", affirme Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse du Mali.La France promeut ses narratifs parce que "c'est un pays qui a estimé qu'il a perdu, ou qu'il est en train de perdre, le Sahel. Et qui a perdu, ou qui est en train de perdre, le Mali. Et qui pense qu'il a encore un rôle à jouer, et qui n'admet pas qu'il soit dépossédé de cette façon-là. Donc le narratif se construit en ce moment autour d'éléments politiques et sociologiques qui doivent remettre en cause l'ordre national établi"."Il faut viser l'intérêt du citoyen. Il faut respecter les citoyens. Il ne faut pas entrer dans des situations qui consistent à amener les citoyens à ne plus savoir la différence entre le vrai et le faux", conclut-il.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
Dans cet épisode de Tandem, Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse du Mali, explique les ressorts de la guerre médiatique ainsi que les stratégies pour mieux comprendre et répondre aux constructions hostiles.
L’adversaire veut montrer aux Africains que "nous ne pouvons rien faire sans la France. Et d'ailleurs, que nos problèmes c'est à cause du départ français et du remplacement, entre guillemets, de la France par une autre puissance qui n'est pas la France. Donc aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour nous mettre devant le tribunal de l'histoire économiquement, socialement, politiquement, mais aussi et surtout sur un plan sécuritaire".
"Il faut viser l'intérêt du citoyen. Il faut respecter les citoyens. Il ne faut pas entrer dans des situations qui consistent à amener les citoyens à ne plus savoir la différence entre le vrai et le faux", conclut-il.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem
