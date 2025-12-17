Les objectifs de l'opération militaire spéciale en Ukraine seront atteints – Poutine
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaLa Russie libérera des territoires par la force militaire, si Kiev refuse d'engager des discussions de fond - Poutine
L'essentiel du discours du Président russe lors d'une réunion élargie du Conseil du ministère russe de la Défense, ce 17 décembre.
Ukraine:
En 2025, l'armée russe a libéré plus de 300 localités, dont de grandes villes.
L'année 2025 est devenue une étape importante dans l'accomplissement des tâches de l'opération militaire spéciale en Ukraine.
L'armée russe conserve solidement l'initiative stratégique sur l'ensemble de la ligne de front.
Les forces militaires russes parviennent à anéantir les unités d'élite des forces armées ukrainiennes, y compris celles entraînées en Occident.
Derrière le régime de Kiev se cache le potentiel des États membres de l’Otan.
La Russie libérera des territoires par la force militaire, si Kiev ou l'Occident refuse d'engager des discussions de fond.
Vladimir Poutine salue les actions courageuses des militaires nord-coréens dans la région russe de Koursk, libérée de l'occupation ukrainienne.
Les allégations concernant une possible attaque russe contre l'Europe constituent des "mensonges et absurdités".
Armements:
Les forces nucléaires russes joueront un rôle clé pour dissuader un agresseur et maintenir l'équilibre des pouvoirs dans le monde.
Les systèmes de missiles Orechnik seront placés en état d'alerte militaire d'ici la fin de l'année.
Poutine a salué le succès des essais des systèmes Bourevestnik et Poséidon, soulignant qu'ils "existent déjà" et continueront d'être améliorés.
Cette année, la marine russe a reçu de nouveaux sous-marins et 19 navires de surface.