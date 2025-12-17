https://fr.sputniknews.africa/20251217/les-crimes-de-lesclavage-et-de-la-colonisation-sont-a-lorigine-des-crimes-du-nazisme-en-europe-1081544778.html
"Les crimes de l’esclavage et de la colonisation sont à l’origine des crimes du nazisme en Europe"
17.12.2025
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Idir Hachi, historien et maître de recherche algérien, explique les raisons fondamentales et légitimes de l'organisation de la Conférence sur les réparations coloniales à Alger. "Dans le cas de l’Algérie, c’est une véritable guerre d’extermination qui est menée à partir de 1830".
"Il est possible de proposer un essai de typologie des crimes coloniaux commis en Algérie et en Afrique aux XIXe-XXe siècles. Dans le cas de l’Algérie, c’est une véritable guerre d’extermination qui est menée à partir de 1830, avec un long cortège de crimes, de massacres, de razzias, d’enfumades, d’exterminations par tribus et populations entières, de destructions de villes, etc.", affirme le Dr Idir Hachi, historien et maître de recherche au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC).Dans le même sens, il rappelle que "dans son discours sur le colonialisme, Aimé Césaire montre comment les crimes de l’esclavage et de la colonisation sont à l’origine des crimes du nazisme en Europe. En interrogeant le cas des innombrables razzias commises en Algérie aux XIXe-XXe siècles, il s’agit de montrer comment celles-ci sont au cœur de la fabrique des crimes coloniaux".Pour Idir Hachi, "la question des explosions nucléaires menées en Algérie dans les années 1960 est un cas typique des séquelles que le colonialisme confie au présent, longtemps après le recouvrement de leur souveraineté par la plupart des États d’Afrique. Une vingtaine d’explosions ayant été déclenchées dans le sud du pays - principalement à Reggane et à In Ekker -, l’Algérie réclame auprès de l’ancienne puissance occupante le nettoyage et la décontamination des régions impactées".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Idir Hachi, historien et maître de recherche algérien, explique les raisons fondamentales et légitimes de l'organisation de la Conférence sur les réparations coloniales à Alger. "Dans le cas de l’Algérie, c’est une véritable guerre d’extermination qui est menée à partir de 1830".
"Il est possible de proposer un essai de typologie des crimes coloniaux commis en Algérie et en Afrique aux XIXe-XXe siècles. Dans le cas de l’Algérie
, c’est une véritable guerre d’extermination qui est menée à partir de 1830, avec un long cortège de crimes, de massacres, de razzias, d’enfumades, d’exterminations par tribus et populations entières, de destructions de villes, etc.", affirme le Dr Idir Hachi, historien et maître de recherche au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC).
Et de détailler : "Au chapitre des sévices et violences faites aux personnes, il y a lieu de rappeler le phénomène massif des exécutions sommaires, mais aussi des décapitations, des essorillements, des viols et des tortures. D’autres phénomènes, tels que les arrestations massives, de femmes et d’enfants notamment, les vagues d’exodes contraints et forcés ou encore l’éloignement - par mesures d’internement administratif ou par condamnations à la déportation, à la transportation ou à la relégation - sont également massifs. Sur le registre des crimes économiques, la colonisation plonge les peuples africains dans la misère et les famines provoquées par le pillage et la spoliation de leurs richesses, la colonisation de peuplement et son cortège d’expropriations et de séquestres - cas de l’Algérie -, la main-basse sur les ressources minières, agricoles et forestières, le travail forcé et la transformation de la paysannerie en prolétariat agricole, etc."
Dans le même sens, il rappelle que "dans son discours sur le colonialisme, Aimé Césaire montre comment les crimes de l’esclavage et de la colonisation sont à l’origine des crimes du nazisme en Europe. En interrogeant le cas des innombrables razzias commises en Algérie aux XIXe-XXe siècles, il s’agit de montrer comment celles-ci sont au cœur de la fabrique des crimes coloniaux".
Pour Idir Hachi, "la question des explosions nucléaires menées en Algérie dans les années 1960 est un cas typique des séquelles que le colonialisme confie au présent, longtemps après le recouvrement de leur souveraineté
par la plupart des États d’Afrique. Une vingtaine d’explosions ayant été déclenchées dans le sud du pays - principalement à Reggane et à In Ekker -, l’Algérie réclame auprès de l’ancienne puissance occupante le nettoyage et la décontamination des régions impactées".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify