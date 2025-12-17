https://fr.sputniknews.africa/20251217/les-crimes-de-lesclavage-et-de-la-colonisation-sont-a-lorigine-des-crimes-du-nazisme-en-europe-1081544778.html

"Les crimes de l’esclavage et de la colonisation sont à l’origine des crimes du nazisme en Europe"

"Les crimes de l’esclavage et de la colonisation sont à l’origine des crimes du nazisme en Europe"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Idir Hachi, historien et maître de recherche algérien, explique les raisons fondamentales et légitimes de... 17.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-17T12:27+0100

2025-12-17T12:27+0100

2025-12-17T12:27+0100

afrique en marche

podcasts

algérie

colonialisme

nazisme

crimes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/11/1081550752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c02b6d3c637e189b85ecaa5d4a8e66b.jpg

"Les crimes de l’esclavage et de la colonisation sont à l’origine des crimes du nazisme en Europe" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Idir Hachi, historien et maître de recherche algérien, explique les raisons fondamentales et légitimes de l'organisation de la Conférence sur les réparations coloniales à Alger. "Dans le cas de l’Algérie, c’est une véritable guerre d’extermination qui est menée à partir de 1830".

"Il est possible de proposer un essai de typologie des crimes coloniaux commis en Algérie et en Afrique aux XIXe-XXe siècles. Dans le cas de l’Algérie, c’est une véritable guerre d’extermination qui est menée à partir de 1830, avec un long cortège de crimes, de massacres, de razzias, d’enfumades, d’exterminations par tribus et populations entières, de destructions de villes, etc.", affirme le Dr Idir Hachi, historien et maître de recherche au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC).Dans le même sens, il rappelle que "dans son discours sur le colonialisme, Aimé Césaire montre comment les crimes de l’esclavage et de la colonisation sont à l’origine des crimes du nazisme en Europe. En interrogeant le cas des innombrables razzias commises en Algérie aux XIXe-XXe siècles, il s’agit de montrer comment celles-ci sont au cœur de la fabrique des crimes coloniaux".Pour Idir Hachi, "la question des explosions nucléaires menées en Algérie dans les années 1960 est un cas typique des séquelles que le colonialisme confie au présent, longtemps après le recouvrement de leur souveraineté par la plupart des États d’Afrique. Une vingtaine d’explosions ayant été déclenchées dans le sud du pays - principalement à Reggane et à In Ekker -, l’Algérie réclame auprès de l’ancienne puissance occupante le nettoyage et la décontamination des régions impactées".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, algérie, colonialisme, nazisme, crimes, аудио