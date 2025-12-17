https://fr.sputniknews.africa/20251217/le-nigeria-subit-les-perturbations-de-la-production-delectricite-a-cause-des-actes-de-vandalisme--1081532295.html

Le Nigeria subit les perturbations de la production d'électricité à cause des actes de vandalisme

L'incident s'est produit au niveau du réseau d'approvisionnement en gaz en amont, affectant la disponibilité du gaz pour plusieurs centrales électriques du pays, qui demeure confronté à des coupures récurrentes d’électricité, indique mardi l’opérateur indépendant du réseau électrique (NISO), dans un communiqué.Plusieurs centrales à gaz ont enregistré une faible production, ce qui a entraîné une réduction de la capacité de production disponible sur le réseau national, fait remarquer la même source, notant que la NISO avait immédiatement activé les mesures d'urgence prévues afin de maintenir la stabilité et la fiabilité du système.Ces mesures ont porté notamment sur une augmentation de la production des centrales hydroélectriques disponibles, des interventions de contrôle de la tension et d'autres actions opérationnelles nécessaires pour équilibrer l'offre d'électricité et la demande du système.Avec une population dépassant les 230 millions d'habitants, le réseau électrique au Nigeria est fortement sollicité, ce qui engendre souvent des coupures d’électricité.La vétusté des installations électriques et les actes récurrents de vandalisme sont parmi les facteurs majeurs qui limitent l’accès des Nigérians à une électricité stable.

