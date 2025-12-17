Afrique
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
https://fr.sputniknews.africa/20251217/des-hackers-ont-obtenu-des-donnees-sensibles-des-forces-armees-ukrainiennes-1081532548.html
Des hackers ont obtenu des données sensibles des forces armées ukrainiennes
Des hackers ont obtenu des données sensibles des forces armées ukrainiennes
Celles-ci ont été ajoutées à la carte interactive Matrix, explique un pirate informatique à Sputnik. Ces données incluent notamment:
2025-12-17T06:57+0100
2025-12-17T06:57+0100
donbass. opération russe
ukraine
piratage
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103708/31/1037083143_0:177:1921:1257_1920x0_80_0_0_d5090bc55ebf8d4e3b1f86369dba5d24.jpg
Auparavant, un représentant du groupe de pirates informatiques KillNet avait indiqué à Sputnik que des membres du groupe avaient créé une carte interactive Matrix recensant les usines de production de drones des forces armées ukrainiennes. Sputnik a examiné la carte, qui affichait à ce moment-là 2.131 sites d'assemblage de drones et d'équipements militaires pour les forces armées ukrainiennes. Les pirates prévoient de rendre la carte accessible à l'armée russe.
ukraine
fr_FR
06:57 17.12.2025
Celles-ci ont été ajoutées à la carte interactive Matrix, explique un pirate informatique à Sputnik. Ces données incluent notamment:
les coordonnées des entrepôts et sites d'équipement dans les villes,
les archives des quartiers généraux et des unités,
la localisation des aéronefs,
les dossiers militaires des soldats ukrainiens,
les caractéristiques techniques du matériel militaire ukrainien.
"La carte inclut des données de reconnaissance satellitaire au format de modélisation 3D du terrain, ainsi que 17,8 téraoctets de données divulguées provenant d'entreprises et d'agences gouvernementales ukrainiennes," a expliqué le hacker.
Auparavant, un représentant du groupe de pirates informatiques KillNet avait indiqué à Sputnik que des membres du groupe avaient créé une carte interactive Matrix recensant les usines de production de drones des forces armées ukrainiennes.
Sputnik a examiné la carte, qui affichait à ce moment-là 2.131 sites d'assemblage de drones et d'équipements militaires pour les forces armées ukrainiennes.
Les pirates prévoient de rendre la carte accessible à l'armée russe.
