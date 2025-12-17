https://fr.sputniknews.africa/20251217/des-hackers-ont-obtenu-des-donnees-sensibles-des-forces-armees-ukrainiennes-1081532548.html

Des hackers ont obtenu des données sensibles des forces armées ukrainiennes

Des hackers ont obtenu des données sensibles des forces armées ukrainiennes

Celles-ci ont été ajoutées à la carte interactive Matrix, explique un pirate informatique à Sputnik.

Auparavant, un représentant du groupe de pirates informatiques KillNet avait indiqué à Sputnik que des membres du groupe avaient créé une carte interactive Matrix recensant les usines de production de drones des forces armées ukrainiennes. Sputnik a examiné la carte, qui affichait à ce moment-là 2.131 sites d'assemblage de drones et d'équipements militaires pour les forces armées ukrainiennes. Les pirates prévoient de rendre la carte accessible à l'armée russe.

