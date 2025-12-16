https://fr.sputniknews.africa/20251216/un-convoi-de-la-minusca-a-ete-attaque-en-rca-par-un-groupe-arme-1081503340.html

Un convoi de la MINUSCA a été attaqué en RCA par un groupe armé

Un convoi de la MINUSCA a été attaqué en RCA par un groupe armé

Les Nations Unies ont exprimé leur "profonde inquiétude" à la suite d'une attaque armée ayant ciblé, lundi, un convoi de leur mission de maintien de la paix en... 16.12.2025

république centrafricaine

minusca

Un convoi logistique de la mission onusienne a été attaqué par des éléments d’un groupe armé près de Zemio, dans la préfecture du Haut-Mbomou, à l’est du pays, blessant deux Casques bleus népalais, a indiqué le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, lors d’un point de presse à New York.Les deux soldats de la paix ont été transférés à Bangui afin de recevoir les soins nécessaires, a-t-il ajouté, précisant que leur état de santé s’est stabilisé.La cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a exprimé “sa profonde préoccupation” face à cette nouvelle attaque, rappelant que les attaques visant les soldats de la paix des Nations Unies “peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international”, a souligné M. Haq.Cette attaque survient deux jours seulement après une série d’attaques de drones ayant visé la base logistique de la mission des Nations Unies au Soudan (UNISFA), tuant six Casques bleus bangladais et blessant neuf autres.

