Saisie des avoirs russes: "C'est la solution miracle qu'ils ont trouvé"

Tandis que l'armée russe continue d'avancer dans le Donbass, les pays de l'UE réfléchissent aux moyens pour continuer à financer l'Ukraine, quitte à toucher... 16.12.2025, Sputnik Afrique

Retrouvez également dans cette émission: -Le Dr Guy Arsène Nyangoe, économiste camerounais, sur le financement de l'Afreximbank d'un plan d'électrification de villages camerounais à l'énergie solaire; -Alfred Zan Bady, powerlifter burkinabè, sur ses trois médailles d'or remportées au championnat du monde de powerlifting à Moscou. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

