Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
Saisie des avoirs russes: "C'est la solution miracle qu'ils ont trouvé"
Saisie des avoirs russes: "C'est la solution miracle qu'ils ont trouvé"
Sputnik Afrique
Tandis que l'armée russe continue d'avancer dans le Donbass, les pays de l'UE réfléchissent aux moyens pour continuer à financer l'Ukraine, quitte à toucher... 16.12.2025, Sputnik Afrique
Saisie des avoirs russes: "C'est la solution miracle qu'ils ont trouvé"
Sputnik Afrique
Saisie des avoirs russes: "C'est la solution miracle qu'ils ont trouvé"
Retrouvez également dans cette émission: -Le Dr Guy Arsène Nyangoe, économiste camerounais, sur le financement de l'Afreximbank d'un plan d'électrification de villages camerounais à l'énergie solaire; -Alfred Zan Bady, powerlifter burkinabè, sur ses trois médailles d'or remportées au championnat du monde de powerlifting à Moscou. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik Afrique
Actus
Saisie des avoirs russes: "C'est la solution miracle qu'ils ont trouvé"

13:40 16.12.2025
Zone de Contact
Saisie des avoirs russes: "C'est la solution miracle qu'ils ont trouvé"
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Tandis que l'armée russe continue d'avancer dans le Donbass, les pays de l'UE réfléchissent aux moyens pour continuer à financer l'Ukraine, quitte à toucher aux avoirs russes. Pour Sputnik Afrique, Laurent Brayard, journaliste français dans le Donbass, a fait le point sur les dernières évolutions du conflit en Ukraine.
"Donc c'est une victoire qui va compter, qui est importante. Le verrou, j'attendais pour ma part qu'il saute depuis un moment. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut voir comment ça va évoluer", a déclaré M.Brayard sur la libération de Seversk par l'armée russe.

"Les déclarations de Jean-Noël Barrot, c'est certainement que Macron, le gouvernement français et d'autres encore, Merz en Allemagne, Starmer au Royaume-Uni, espèrent quand même s'emparer de ces fonds parce que l'enjeu c'était de pouvoir financer cette guerre plus longtemps. Donc évidemment, c'est la solution miracle qu'ils ont trouvée. Mais c'est évidemment un piège parce qu'après il faudra rembourser et on connait la situation économique de tous ces pays européens, notamment pour la France qui est dans une situation catastrophique.", a-t-il ajouté sur la question de la saisie des avoirs russes par l'UE.

Retrouvez également dans cette émission:
-Le Dr Guy Arsène Nyangoe, économiste camerounais, sur le financement de l'Afreximbank d'un plan d'électrification de villages camerounais à l'énergie solaire;
-Alfred Zan Bady, powerlifter burkinabè, sur ses trois médailles d'or remportées au championnat du monde de powerlifting à Moscou.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
