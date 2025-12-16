"Fervent défense du multilatéralisme", Alger appelle à un leadership pour la paix du CS de l'Onu
© Sputnik . Tarek HafidReprise des marches pacifiques du Hirak à Alger.
© Sputnik . Tarek Hafid
S'abonner
Le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations unies, Toufik Laid Koudri a plaidé lundi à New York, en faveur d'un leadership pour la paix "clairvoyant et solide".
Il a souligné que l'Algérie qui est un fervent défenseur du multilatéralisme, considérait que cet objectif n'était possible que lorsque les Etats membres de l'ONU sont unis derrière un objectif et un but communs.
"L'Algérie reste un fervent défenseur du multilatéralisme, convaincu que le leadership pour la paix est possible. Mais il n'est possible que lorsque les Etats membres (de l'ONU) sont unis derrière un objectif et un but noble communs", a souligné M. Koudri lors d'une réunion du Conseil de sécurité sous le thème "Maintien de la paix et de la sécurité internationales: leadership pour la paix".
Soulignant, à ce titre, que le multilatéralisme était mis à rude épreuve, le diplomate a plaidé pour "un leadership clairvoyant et solide, reposant sur des principes partagés et un engagement collectif, qui s'attache à promouvoir notre programme pour la paix et transforme les initiatives internationales en actions réelles et concrètes".
M. Koudri a invité les Etats membres de l'ONU à "respecter et faire respecter les principes du droit international y compris la charte des Nations unies et afficher la volonté politique nécessaire pour éviter un respect sélectif du droit international, le deux poids deux mesures et les intérêts étriqués".
Il a ensuite estimé que l'adaptation était "un principe sine qua non" du leadership, relevant que, la nature évolutive des conflits a très clairement "mis à rude épreuve" l'organisation des Nations unies.
"Nous avons créé des outils et des mécanismes importants pour le maintien de l'appel à la sécurité internationale, mais aujourd'hui nombre de ces outils affichent leur limite, certains deviennent mêmes trop lourds et doivent donc être examinés et adaptés de toute urgence", a-t-il signalé.
Par ailleurs, M. Koudri a souligné que, "le leadership pour la paix requiert également la pleine reconnaissance du rôle de l'Assemblée générale qui est l'organe le plus représentatif des Nations unies, notamment lorsque le Conseil de sécurité n'est pas à même ou n'est pas désireux d'obtenir des résultats (et) doit reposer sur la prise en charge au niveau régional des initiatives en matière de paix de sécurité". Il a notamment mis l'accent sur le fait que, "les partenariats avec les organisations régionales sont indispensables pour assurer la légitimité de notre action collective" .
"Nous ne devons plus nous contenter de simples déclarations. Les partenariats notamment avec l'Union africaine /UA/, partenaire politique stratégique, doivent être noués avec une véritable responsabilité, un véritable poids politique et les ressources suffisantes", a-t-il insisté.
Et d'ajouter: "En donnant aux acteurs régionaux les moyens d'action, nous ne ferons que renforcer le sens même du leadership pour la paix que nous voulons obtenir".