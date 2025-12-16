https://fr.sputniknews.africa/20251216/fervent-defense-du-multilateralisme-alger-appelle-a-un-leadership-pour-la-paix-du-cs-de-lonu-1081503463.html

"Fervent défense du multilatéralisme", Alger appelle à un leadership pour la paix du CS de l'Onu

"Fervent défense du multilatéralisme", Alger appelle à un leadership pour la paix du CS de l'Onu

Le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations unies, Toufik Laid Koudri a plaidé lundi à New York, en faveur d'un leadership pour la paix... 16.12.2025

Il a souligné que l'Algérie qui est un fervent défenseur du multilatéralisme, considérait que cet objectif n'était possible que lorsque les Etats membres de l'ONU sont unis derrière un objectif et un but communs.Soulignant, à ce titre, que le multilatéralisme était mis à rude épreuve, le diplomate a plaidé pour "un leadership clairvoyant et solide, reposant sur des principes partagés et un engagement collectif, qui s'attache à promouvoir notre programme pour la paix et transforme les initiatives internationales en actions réelles et concrètes".M. Koudri a invité les Etats membres de l'ONU à "respecter et faire respecter les principes du droit international y compris la charte des Nations unies et afficher la volonté politique nécessaire pour éviter un respect sélectif du droit international, le deux poids deux mesures et les intérêts étriqués".Il a ensuite estimé que l'adaptation était "un principe sine qua non" du leadership, relevant que, la nature évolutive des conflits a très clairement "mis à rude épreuve" l'organisation des Nations unies.Par ailleurs, M. Koudri a souligné que, "le leadership pour la paix requiert également la pleine reconnaissance du rôle de l'Assemblée générale qui est l'organe le plus représentatif des Nations unies, notamment lorsque le Conseil de sécurité n'est pas à même ou n'est pas désireux d'obtenir des résultats (et) doit reposer sur la prise en charge au niveau régional des initiatives en matière de paix de sécurité". Il a notamment mis l'accent sur le fait que, "les partenariats avec les organisations régionales sont indispensables pour assurer la légitimité de notre action collective" .Et d'ajouter: "En donnant aux acteurs régionaux les moyens d'action, nous ne ferons que renforcer le sens même du leadership pour la paix que nous voulons obtenir".

