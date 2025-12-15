https://fr.sputniknews.africa/20251215/washington-considere-au-mieux-les-europeens-comme-leurs-assistes-au-pire-comme-leurs-serviteurs-1081480211.html

Washington considère "au mieux les Européens comme leurs assistés, au pire comme leurs serviteurs"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, avocat français spécialiste du droit européen et international et analyste géopolitique, dresse le... 15.12.2025, Sputnik Afrique

"Les États-Unis considèrent au mieux les Européens comme leurs assistés, au pire comme leurs serviteurs" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, avocat français spécialiste du droit européen et international et analyste géopolitique, dresse le bilan des principaux bouleversements mondiaux liés au conflit en Ukraine et à l'émergence du monde multipolaire porté par la Russie et la Chine via l'OCS et les BRICS+.

"Le pragmatisme de Trump s'inspire d'une règle simple: ce qui est bon pour les USA doit être bon pour le reste du monde, soit ‘America first’. […] Bien plus important pour Trump est de parvenir à mettre en œuvre une nouvelle ‘Pax Americana’, certes réduite mais via laquelle il pourrait avancer ses pions, notamment en matière économique", affirme Me Alain Duflot, avocat français spécialiste du droit européen et international et analyste géopolitique.Dans le même esprit, il ajoute que "les États-Unis de Trump considèrent au mieux les pays européens comme des assistés de l’Amérique, et au pire comme des serviteurs, mais plus comme des partenaires sur qui on peut compter et avec qui on règle les problèmes. Jusqu’à fin 2024, les États-Unis mettaient en œuvre leur politique européenne par le biais des institutions européennes et de l’Otan, tirant les ficelles de ce théâtre de marionnettes. Avec l’arrivée de Donald Trump, Washington a changé de paradigme".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

