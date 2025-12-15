https://fr.sputniknews.africa/20251215/les-actions-du-burkina-faso-retentissent-au-dela-des-frontieres-1081469193.html
"Les actions du Burkina Faso retentissent au-delà des frontières"
"Les actions du Burkina Faso retentissent au-delà des frontières"
À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, le Président Ibrahim Traoré a pris la parole lors d’une cérémonie marquante. Pour Sputnik... 15.12.2025, Sputnik Afrique
"Les actions du Burkina Faso retentissent au-delà des frontières"
"Les actions du Burkina Faso retentissent au-delà des frontières"
Selon lui, l'indépendance formelle de 1960 n'était qu'un début: Pour Bayala, les actions du Burkina Faso sous la conduite d'Ibrahim Traoré ont désormais une portée internationale: Retrouvez également dans cette émission:-Iba Karim, ancien parlementaire burkinabè sur l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
"Les actions du Burkina Faso retentissent au-delà des frontières"
15.12.2025
À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, le Président Ibrahim Traoré a pris la parole lors d’une cérémonie marquante. Pour Sputnik Afrique, l’analyste politique burkinabé Lianoué Imothep Bayala décrypte le sens profond de ce discours et ce qu’il révèle du moment historique que vit le pays.
Selon lui, l’indépendance formelle de 1960 n’était qu’un début:
"C'est un processus de 65 ans après qui est en construction
. Le contexte actuel vient montrer que cette première forme d'accession à l'indépendance était une indépendance sous tutelle et que c’est vraiment maintenant
, après la parenthèse 1983-1987 de Thomas Sankara, où nous avons véritablement expérimenté l'indépendance."
Pour Bayala, les actions du Burkina Faso sous la conduite d’Ibrahim Traoré ont désormais une portée internationale:
"Oui, le Burkina Faso est devenu une vitrine. […] Le monde entier a fini par connaître et comprendre qu’il y avait quelque chose qui se passait au Burkina et qui correspondait aux aspirations de la communauté noire opprimée, mais aussi au désir de libération de tous les peuples soumis à des dominations coloniales ou impérialistes. Et ces actions retentissent au-delà des frontières."
Retrouvez également dans cette émission:
-Iba Karim, ancien parlementaire burkinabè sur l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
