" Les dirigeants, allemands, britanniques, français, les plus bellicistes sont les plus désavoués "

« Les dirigeants, allemands, britanniques, français, les plus bellicistes sont les plus désavoués » Sputnik Afrique Dans cet entretien, Gilles Rémy, PDG CIFAL International Services, conseiller du Commerce extérieur de la France (1994-2023) et membre du Bureau de l’association Dialogue franco-russe, explique les motivations et les enjeux de la décision de Macron d’instaurer un service militaire volontaire en France.

Gille Rémy rappelle qu’en 1997, le service militaire n’était déjà plus ni obligatoire ni universel, et qu’il fut suspendu en raison de la transformation intérieure de la société française:Pour Gilles Rémy, l’annonce de Macron doit être resituée dans le contexte des prises de position bellicistes formulées les jours précédents :Gilles Rémy relativise les promesses de Macron selon lesquelles ces jeunes volontaires effectueraient uniquement leur service en France:"Il suffit que le parlement le décide, pour qu'on puisse les envoyer à peu près partout. Ces jeunes soldats, dans les années 60-70, en principe, ils ne devaient pas intervenir à l'étranger, mais il y avait des soldats, qui faisaient leurs services militaires en Allemagne, notamment, et dans certains pays africains. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait concevoir que certains soient mobilisés dans des pays de la ligne – j'exagère à peine – de front, où la France joue un rôle particulier, où il y a des chars, des armes françaises, des militaires français, et c'est l'Estonie et la Roumanie."► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

