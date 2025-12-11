https://fr.sputniknews.africa/20251211/la-paix-par-la-force-la-russie-impose-ses-conditions-1081351266.html

"La paix par la force": la Russie impose ses conditions

Dans cet épisode de Sans détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale. Pourparlers entre les États-Unis et la Russie, proportionnellement à... 11.12.2025, Sputnik Afrique

"La paix par la force": la Russie impose ses conditions Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale. Pourparlers entre les États-Unis et la Russie, proportionnellement à l’avancée de l’armée russe sur le front, un service militaire volontaire en France et Macron veut envoyer des forces sur le front. Et pour payer cela, la spoliation des actifs russes se précise.

Selon Karine Bechet, les élites globalistes ont du mal à proposer un accord, qui respecte réellement les intérêts de la Russie, car ils ne peuvent pas ne pas contrôler le territoire:La volonté de Macron de se mettre en avant dans le processus de négociation n’a rien à voir avec une volonté de chercher la paix, mais est très claire, selon Karine Bechet:Pendant ce temps-là, l’armée russe avance, Pokrovsk et Voltchansk sont libérées, ce qui explique l’urgence pour les Globalistes de conduire la Russie à la table des négociations.Mais la guerre coûte cher et les Européens, qui doivent désormais assumer la plus grande partie du coût financier de la guerre sur le front ukrainien, se dirigent de plus en plus sûrement vers l’erreur fatale de la spoliation des actifs russes. Et pour dépasser l’opposition de certains pays européens comme la Belgique, la Commission européenne envisage de ne pas appliquer le principe de l’unanimité:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

