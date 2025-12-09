https://fr.sputniknews.africa/20251209/les-relations-algero-bielorusses-un-immense-potentiel-de-developpement-1081295029.html

Les relations algéro-biélorusses, un immense potentiel de développement

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akli Moussouni, directeur des programmes du cabinet CIExpert, à Alger, analyse le potentiel en termes de coopération

Les relations algéro-biélorusses, un immense potentiel de développement Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akli Moussouni, directeur des programmes du cabinet CIExpert, à Alger, analyse le potentiel en termes de coopération politique, économique, scientifique et technologique, industrielle, agricole et agroalimentaire entre l'Algérie et la Biélorussie à l'occasion de la visite d'Alexandre Loukachenko à Alger.

"Cette relation accompagnée par une certaine démarche de la Biélorussie envers l'Algérie vise avant tout à sortir un petit peu ce pays de l'isolement dans lequel il se trouve à cause des sanctions occidentales depuis le début de l'opération militaire spéciale russe, d'une part. D'autre part, l'Algérie, qui est un pays non aligné, a également besoin de diversifier ses relations politiques, économiques, scientifiques et technologiques, agricoles et agroalimentaires et industrielles", affirme Akli Moussouni, directeur des programmes du cabinet CIExpert à Alger.Dans le même sens, il affirme que "l'Algérie dispose d'un potentiel humain très important, qui peut développer le pays pour peu qu'il soit encouragé. Beaucoup de nos compétences se retrouvent actuellement dans beaucoup d'entreprises d'institutions de recherche et de développement étrangères, alors qu'elles devraient s'employer à développer leur pays. Il faudrait mettre un terme à cette hémorragie et encourager ces jeunes à revenir dans leur pays en y créant les conditions de leur épanouissement et de l'éclosion de leur créativité".

