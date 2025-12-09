Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
https://fr.sputniknews.africa/20251209/les-relations-algero-bielorusses-un-immense-potentiel-de-developpement-1081295029.html
Les relations algéro-biélorusses, un immense potentiel de développement
Les relations algéro-biélorusses, un immense potentiel de développement
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akli Moussouni, directeur des programmes du cabinet CIExpert, à Alger, analyse le potentiel en termes de coopération... 09.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-09T14:27+0100
2025-12-09T14:27+0100
afrique en marche
podcasts
algérie
coopération
coopération scientifique
coopération militaire
accord de coopération
coopération économique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/09/1081294861_0:32:858:515_1920x0_80_0_0_15c87b0922ca218eb1a7c5dfaf723968.jpg
Les relations algéro-biélorusses, un immense potentiel de développement
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akli Moussouni, directeur des programmes du cabinet CIExpert, à Alger, analyse le potentiel en termes de coopération politique, économique, scientifique et technologique, industrielle, agricole et agroalimentaire entre l'Algérie et la Biélorussie à l'occasion de la visite d'Alexandre Loukachenko à Alger.
"Cette relation accompagnée par une certaine démarche de la Biélorussie envers l'Algérie vise avant tout à sortir un petit peu ce pays de l'isolement dans lequel il se trouve à cause des sanctions occidentales depuis le début de l'opération militaire spéciale russe, d'une part. D'autre part, l'Algérie, qui est un pays non aligné, a également besoin de diversifier ses relations politiques, économiques, scientifiques et technologiques, agricoles et agroalimentaires et industrielles", affirme Akli Moussouni, directeur des programmes du cabinet CIExpert à Alger.Dans le même sens, il affirme que "l'Algérie dispose d'un potentiel humain très important, qui peut développer le pays pour peu qu'il soit encouragé. Beaucoup de nos compétences se retrouvent actuellement dans beaucoup d'entreprises d'institutions de recherche et de développement étrangères, alors qu'elles devraient s'employer à développer leur pays. Il faudrait mettre un terme à cette hémorragie et encourager ces jeunes à revenir dans leur pays en y créant les conditions de leur épanouissement et de l'éclosion de leur créativité".
algérie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/09/1081294861_65:0:794:547_1920x0_80_0_0_ffb04f4b14eec63e5dcf357d10954ad3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, algérie, coopération, coopération scientifique, coopération militaire, accord de coopération, coopération économique, аудио
podcasts, algérie, coopération, coopération scientifique, coopération militaire, accord de coopération, coopération économique, аудио

Les relations algéro-biélorusses, un immense potentiel de développement

14:27 09.12.2025
Afrique en marche
Les relations algéro-biélorusses, un immense potentiel de développement
S'abonner
Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akli Moussouni, directeur des programmes du cabinet CIExpert, à Alger, analyse le potentiel en termes de coopération politique, économique, scientifique et technologique, industrielle, agricole et agroalimentaire entre l'Algérie et la Biélorussie à l'occasion de la visite d'Alexandre Loukachenko à Alger.
"Cette relation accompagnée par une certaine démarche de la Biélorussie envers l'Algérie vise avant tout à sortir un petit peu ce pays de l'isolement dans lequel il se trouve à cause des sanctions occidentales depuis le début de l'opération militaire spéciale russe, d'une part. D'autre part, l'Algérie, qui est un pays non aligné, a également besoin de diversifier ses relations politiques, économiques, scientifiques et technologiques, agricoles et agroalimentaires et industrielles", affirme Akli Moussouni, directeur des programmes du cabinet CIExpert à Alger.
Pour Akli Moussouni, "après le démembrement de l'Union soviétique, la Biélorussie a su préserver beaucoup de son industrie agroalimentaire et de ses infrastructures industrielles, continuant à les faire travailler et à les rentabiliser à ce jour". Au contraire "ça n'a pas été le cas en Algérie durant la libéralisation de l'économie des années 1990. Malheureusement toute industrie a disparu. Une bonne partie de ces industries ont été réattribuées à des privés, mais malheureusement ces derniers n'ont pas su les préserver et les rentabiliser faute de planification indicative".
Dans le même sens, il affirme que "l'Algérie dispose d'un potentiel humain très important, qui peut développer le pays pour peu qu'il soit encouragé. Beaucoup de nos compétences se retrouvent actuellement dans beaucoup d'entreprises d'institutions de recherche et de développement étrangères, alors qu'elles devraient s'employer à développer leur pays. Il faudrait mettre un terme à cette hémorragie et encourager ces jeunes à revenir dans leur pays en y créant les conditions de leur épanouissement et de l'éclosion de leur créativité".
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала