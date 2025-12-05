https://fr.sputniknews.africa/20251205/il-faudra-sattendre-a-tout-dans-cette-coupe-dafrique-1081155145.html
La Fédération camerounaise de football a limogé son sélectionneur à la suite des récents résultats des Lions Indomptables, quelques jours avant le début de la... 05.12.2025
"Il y aura beaucoup d'outsiders qui peuvent créer la surprise. C'est ça la particularité de la Coupe d'Afrique: c'est qu'il y a souvent des inattendus qui viennent créer des surprises. Il faudra s'attendre à tout dans cette Coupe d'Afrique. Mais pour le cas du Cameroun, ce n’est pas que je ne vois pas le Cameroun gagner la CAN, mais il ne faut pas trop mettre de pression à cette équipe, ni avoir des espérances au-delà de notre niveau actuel", a-t-il pronostiqué.Retrouvez également dans cette émission:- Manuella Etock et Léandre Nzié, journalistes sportifs camerounais, sur la situation de la sélection camerounaise et la future CAN.- Dr David Matsanga, analyste politique et panafricaniste ougandais, sur la kalachnikov russe comme symbole de la décolonisation selon Serguei Lavrov.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
"Il faudra s'attendre à tout dans cette Coupe d'Afrique"
08:24 05.12.2025 (Mis à jour: 08:25 05.12.2025)
La Fédération camerounaise de football a limogé son sélectionneur à la suite des récents résultats des Lions Indomptables, quelques jours avant le début de la CAN. Pour Sputnik Afrique, le journaliste sportif camerounais Franck Erick Diffo a fait le point sur la situation de l’équipe et partagé son pronostic pour la prochaine CAN.
"On savait déjà que le climat était délétère, on va le dire comme ça, entre la Fédération et le sélectionneur des Lions, mais surtout entre la Fédération et le ministère qui avait fait venir le sélectionneur. Donc il fallait s'attendre à cela, surtout après les multiples griefs que la FecaFoot reproche à Marc Brice, dont on connaissait déjà la teneur au vu des actes et des actions qu'il avait eus à poser", a déclaré M.Diffo sur l'éviction récente du sélectionneur camerounais.
Retrouvez également dans cette émission:
- Manuella Etock et Léandre Nzié, journalistes sportifs camerounais, sur la situation de la sélection camerounaise et la future CAN.
- Dr David Matsanga, analyste politique et panafricaniste ougandais, sur la kalachnikov russe comme symbole de la décolonisation selon Serguei Lavrov.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact