https://fr.sputniknews.africa/20251205/il-faudra-sattendre-a-tout-dans-cette-coupe-dafrique-1081155145.html

"Il faudra s'attendre à tout dans cette Coupe d'Afrique"

"Il faudra s'attendre à tout dans cette Coupe d'Afrique"

Sputnik Afrique

La Fédération camerounaise de football a limogé son sélectionneur à la suite des récents résultats des Lions Indomptables, quelques jours avant le début de la... 05.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-05T08:24+0100

2025-12-05T08:24+0100

2025-12-05T08:25+0100

zone de contact

podcasts

maroc

coupe d'afrique des nations can

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/05/1081154982_0:32:599:369_1920x0_80_0_0_e7d2e5b366e8c10a5a4aa2cee43ae2c6.jpg

"Il faudra s'attendre à tout dans cette Coupe d'Afrique" Sputnik Afrique "Il faudra s'attendre à tout dans cette Coupe d'Afrique"

"Il y aura beaucoup d'outsiders qui peuvent créer la surprise. C'est ça la particularité de la Coupe d'Afrique: c'est qu'il y a souvent des inattendus qui viennent créer des surprises. Il faudra s'attendre à tout dans cette Coupe d'Afrique. Mais pour le cas du Cameroun, ce n’est pas que je ne vois pas le Cameroun gagner la CAN, mais il ne faut pas trop mettre de pression à cette équipe, ni avoir des espérances au-delà de notre niveau actuel", a-t-il pronostiqué.Retrouvez également dans cette émission:- Manuella Etock et Léandre Nzié, journalistes sportifs camerounais, sur la situation de la sélection camerounaise et la future CAN.- Dr David Matsanga, analyste politique et panafricaniste ougandais, sur la kalachnikov russe comme symbole de la décolonisation selon Serguei Lavrov.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, аудио, maroc, coupe d'afrique des nations can