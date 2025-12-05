https://fr.sputniknews.africa/20251205/cereales-infantiles-un-double-standard-de-nestle-que-lafrique-ne-peut-plus-ignorer-1081173525.html
Céréales infantiles: un double standard de Nestlé que l’Afrique ne peut plus ignorer
05.12.2025
Le rapport Public Eye de novembre 2025 a révélé des différences préoccupantes entre les céréales infantiles vendues en Afrique et leurs équivalents européens. Pour en mesurer les enjeux sanitaires et politiques, Avenir Souverain reçoit le nutritionniste burkinabè Paix Jean-Yves Zongo.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur une enquête qui a secoué les parents africains et mis en lumière un double standard industriel difficile à ignorer. Depuis la publication en 2025 du rapport Public Eye révélant que la grande majorité des céréales infantiles de la multinationale Nestlé commercialisées en Afrique comportent des ingrédients que les versions européennes n’intègrent pas, le débat ne cesse de monter.Selon Pegdwende Jean-Yves Zongo, nutritionniste burkinabè, ce différentiel n’est pas anodin: il touche directement les enfants les plus vulnérables, dont le métabolisme et le microbiote sont en plein développement, souvent dès quatre mois, âge auquel nombre de mères introduisent ces produits en pensant bien faire.Pour lui, ce n’est pas seulement un problème de formulation, mais un enjeu de santé publique, de régulation et de dignité sanitaire. Le nutritionniste rappelle que dans un continent où coexistent malnutrition, émergence des maladies métaboliques et accès limité à l’information, la moindre faille dans l’étiquetage ou dans les contrôles peut orienter toute une génération vers des habitudes alimentaires à risque.Entre responsabilités politiques, influence des multinationales et absence de normes réellement adaptées aux réalités africaines, l’expert insiste sur une vérité simple: protéger les nourrissons exige une volonté ferme, des contrôles rigoureux et la valorisation des productions locales capables d’offrir des alternatives sûres.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
14:45 05.12.2025 (Mis à jour: 15:25 05.12.2025)
“Ce que j’observe sur le terrain, c’est que les enfants habitués très tôt à certaines saveurs développent ensuite une attirance marquée pour ce type de produits, tandis que ceux qui ont reçu une alimentation simple et naturelle restent indifférents à ces goûts industriels. Les contrôles doivent être stricts, transparents et systématiques, comme cela se fait ailleurs, et les autorités doivent imposer des normes locales ambitieuses plutôt que se contenter du strict minimum défini par le Codex Alimentarius. L’Afrique dispose des ressources pour produire elle-même des aliments de qualité pour ses enfants”, a-t-il rappelé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify