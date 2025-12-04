https://fr.sputniknews.africa/20251204/le-senegal-souhaite-renforcer-la-cooperation-avec-le-maroc-en-matiere-de-dessalement-de-leau-de-mer-1081108682.html

Le Sénégal souhaite renforcer la coopération avec le Maroc en matière de dessalement de l'eau de mer

Dans une déclaration à la presse en marge de sa participation au 19è Congrès Mondial de l'Eau, M. Dieye a mis en avant les avancées importantes du Maroc en matière de dessalement de l'eau de mer, soulignant l'importance de l'échange des expertises et des connaissances entre les deux pays dans ce domaine.Il a également cité l'assainissement et la gestion des ressources en eau comme domaines de coopération et de partage d'expériences entre le Maroc et le Sénégal, mettant en avant la qualité et la profondeur des relations historiques unissant les deux pays.M. Dieye, également président du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW), a, par ailleurs, salué l'engagement du Maroc et son apport important dans le processus d'élaboration et d'adoption de la Vision et la Politique Africaine de l’Eau 2063 (VPAE 2063) qui place l’eau au cœur de la transformation économique, sociale et environnementale.Grâce à cette Vision, a-t-il relevé, "c'est une Afrique forte, qui maîtrise de plus en plus la technologie et l'innovation et qui les met au service de ce secteur prioritaire qui émerge".Le ministre sénégalais a, par ailleurs, salué l'organisation par le Maroc du 19è Congrès Mondial de l'Eau, "une rencontre internationale de très haut niveau, qui réunit des acteurs venus du monde entier pour discuter de questions liées directement ou indirectement à l'eau et réfléchir ensemble à l'avenir de cette ressource".Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19è édition du Congrès Mondial de l'Eau, coorganisée jusqu'au 5 décembre par le ministère de l'Équipement et de l'Eau et l'Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA), constitue l'occasion d'explorer des solutions innovantes, des stratégies et des approches adaptatives pour les ressources en eau dans un monde en changement permanent.Tenu sous le thème "L'eau dans un monde qui change: Innovation et adaptation", cet événement offre ainsi une plateforme aux experts, praticiens, chercheurs, décideurs politiques, société civile et secteur privé pour échanger des connaissances, présenter des recherches novatrices, établir des partenariats et développer conjointement des solutions concrètes visant à relever les défis complexes de la gouvernance, de la sécurité et de la durabilité mondiales de l'eau.

