Le Niger annonce porter plainte contre le géant français Orano
Le Niger annonce porter plainte contre le géant français Orano
Sputnik Afrique
"400 tonneaux contenant de la carotte radioactive" ont été découverts sur un ancien site d'exploitation de l'uranium abandonné par Orano dans le département d'Arlit situé dans le nord du pays, a déclaré le ministre nigérien de la Justice.
"Les mesures de doses effectuées sur ces matières révèlent une toxicité dont le taux varie entre 7 et 10 microsieverts par heure, alors que la dose normale est de 0,5 microsievert", a ajouté Alio Daouda, précisant que "les échantillons prélevés ont mis en évidence l'association de deux produits, à savoir le bismuth 207 et le chrome X". Selon lui, “cette société continue de porter atteinte à la santé des populations nigériennes par la planification de crimes de masse caractérisés par l’emploi de substances radioactives, la mise en danger de la vie d’autrui et des dégradations de l’environnement", a noté le ministre. Il a ajouté qu’Orano refuse d’obtempérer à des décisions de justice rendues par les tribunaux nigériens. En poursuivant l’entreprise, le Niger vise à obtenir réparation de tous les préjudices.
Le Niger annonce porter plainte contre le géant français Orano

07:00 03.12.2025 (Mis à jour: 07:01 03.12.2025)
"400 tonneaux contenant de la carotte radioactive" ont été découverts sur un ancien site d'exploitation de l'uranium abandonné par Orano dans le département d'Arlit situé dans le nord du pays, a déclaré le ministre nigérien de la Justice.
"Les mesures de doses effectuées sur ces matières révèlent une toxicité dont le taux varie entre 7 et 10 microsieverts par heure, alors que la dose normale est de 0,5 microsievert", a ajouté Alio Daouda, précisant que "les échantillons prélevés ont mis en évidence l'association de deux produits, à savoir le bismuth 207 et le chrome X".
Selon lui, “cette société continue de porter atteinte à la santé des populations nigériennes par la planification de crimes de masse caractérisés par l’emploi de substances radioactives, la mise en danger de la vie d’autrui et des dégradations de l’environnement", a noté le ministre.
Il a ajouté qu’Orano refuse d’obtempérer à des décisions de justice rendues par les tribunaux nigériens. En poursuivant l’entreprise, le Niger vise à obtenir réparation de tous les préjudices.
