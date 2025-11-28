https://fr.sputniknews.africa/20251128/souverainete-africaine-deux-decisions-qui-changent-tout-1080933605.html

Souveraineté africaine: deux décisions qui changent tout

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous parlons du regain de la souveraineté africaine. Au Cameroun, l’État reprend le contrôle de la distribution... 28.11.2025, Sputnik Afrique

Souveraineté africaine: deux décisions qui changent tout Sputnik Afrique Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous parlons du regain de la souveraineté africaine. Au Cameroun, l’État reprend le contrôle de la distribution d’électricité avec la renationalisation d’Eneo, tandis qu’au Mali, un accord historique avec Barrick Gold sécurise l’exploitation de la mine d’or de Loulo-Gounkoto.

Au Cameroun, la reprise d’Eneo marque un tournant dans la maîtrise de la chaîne énergétique nationale.Selon Eugène Nyambal, un économiste camerounais et consultant international, il ne s'agit pas seulement d'un rachat, mais d'une opportunité exceptionnelle pour l'État de contrôler l'ensemble du circuit de production, de transport et de distribution, de diminuer les pertes et de mettre en place une véritable politique énergétique nationale répondant aux besoins des différentes régions.Au Mali, la signature de l’accord avec Barrick Gold met fin à deux ans de contentieux et ouvre la voie à un partenariat stable et transparent entre la multinationale canadienne et l’État malien.Du côté du gouvernement malien, les ministres Amadou Keïta et Alousseni Sanou, respectivement ministre des Mines et ministre de l'Économie et des Finances, soulignent que cet accord favorise la transition vers le code minier de 2023, assure la sécurité des revenus pour l'État et les communautés locales, et garantit le respect des règles pour les investissements étrangers.Pour sa part, Mamadou Samaké, représentant de Barrick Gold, a insisté sur l’esprit de confiance et de collaboration qui a permis de surmonter les obstacles et de relancer l’exploitation dès le 1er janvier 2026.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify*Image générée par l'IA

