Lancement du vaisseau habité russe Soyouz MS-28 vers l'ISS
28.11.2025 Le vaisseau russe Soyouz MS-28 avec deux cosmonautes russes et un astronaute US a rejoint l'ISS en seulement 3 heures et 10 minutes.
Le vaisseau russe Soyouz MS-28 avec deux cosmonautes russes et un astronaute US a rejoint l'ISS en seulement 3 heures et 10 minutes. Retrouvez plus de détails sur cette mission spatiale dans l'infographie de Sputnik.