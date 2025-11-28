Lancement du vaisseau habité russe Soyouz MS-28 vers l'ISS

Le vaisseau russe Soyouz MS-28 avec deux cosmonautes russes et un astronaute US a rejoint l'ISS en seulement 3 heures et 10 minutes. Retrouvez plus de détails sur cette mission spatiale dans l'infographie de Sputnik.