"Nous ne permettrons plus jamais à la France de voler nos richesses impunément" au Mali

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Fousseynou Ouattara, Vice-président de la commission de sécurité et défense à l'Assemblée nationale du Mali, étrille... 26.11.2025, Sputnik Afrique

"Nous ne permettrons plus jamais à la France de voler nos richesses impunément" au Mali Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Fousseynou Ouattara, Vice-président de la commission de sécurité et défense à l'Assemblée nationale du Mali, étrille la propagande certains médias occidentaux, notamment français, faisant état d'une chute imminente du gouvernement de Bamako, suite à la crise de carburant de ces derniers jours.

"Aujourd’hui les FAMa ont neutralisé la majorité de ces groupuscules en sécurisant les voies de transport du carburant", affirme à Radio Sputnik Afrique Fousseynou Ouattara, Vice-président de la commission de sécurité et défense à l'Assemblée nationale du Mali.En rappelant que les régions du Sud du Mali abritent 60% de la population et fournissent la majeure partie des denrées alimentaires et de l’exploitation minière industrielle – dominée par l’or mais incluant aussi le lithium et d’autres minéraux – Fousseynou Ouattara affirme: "Que ce soit le JNIM ou le FLM, le but recherché est le même: un soulèvement de la population contre le pouvoir en place, afin d’amener au pouvoir des marionnettes de la France."Alors que l’intervention militaire française au Mali en 2013, à la demande de Bamako, laisse penser que Paris pourrait tenter une action similaire, le député estime que son pays fait face "au scénario énoncé par le général Lecointre, à savoir la recolonisation, y compris militaire, des pays africains par la France. Le gouvernement français se doit de savoir que le monde moderne a évolué. Nous ne permettrons plus jamais à la France de voler nos richesses impunément."► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

