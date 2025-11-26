https://fr.sputniknews.africa/20251126/nous-ne-permettrons-plus-jamais-a-la-france-de-voler-nos-richesses-impunement-au-mali-1080855338.html
"Nous ne permettrons plus jamais à la France de voler nos richesses impunément" au Mali
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Fousseynou Ouattara, Vice-président de la commission de sécurité et défense à l'Assemblée nationale du Mali, étrille la propagande certains médias occidentaux, notamment français, faisant état d'une chute imminente du gouvernement de Bamako, suite à la crise de carburant de ces derniers jours.
26.11.2025
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Fousseynou Ouattara, Vice-président de la commission de sécurité et défense à l'Assemblée nationale du Mali, étrille la propagande certains médias occidentaux, notamment français, faisant état d'une chute imminente du gouvernement de Bamako, suite à la crise de carburant de ces derniers jours.
"Aujourd’hui les FAMa ont neutralisé la majorité de ces groupuscules en sécurisant les voies de transport du carburant", affirme à Radio Sputnik Afrique Fousseynou Ouattara, Vice-président de la commission de sécurité et défense à l'Assemblée nationale du Mali.
La gravité des attaques a été exagérée: "les terroristes avaient pu intercepter quelques citernes transportant du carburant il y a quelques semaines. Mais depuis, les convois de citernes sont escortés par les forces armées maliennes. Mais les informations relayées par les médias poubelles faisant cas de blocus ont provoqué une certaine panique".
En rappelant que les régions du Sud du Mali abritent 60% de la population et fournissent la majeure partie des denrées alimentaires et de l’exploitation minière industrielle – dominée par l’or mais incluant aussi le lithium et d’autres minéraux – Fousseynou Ouattara affirme: "Que ce soit le JNIM ou le FLM, le but recherché est le même: un soulèvement de la population contre le pouvoir en place, afin d’amener au pouvoir des marionnettes de la France."
Alors que l’intervention militaire française au Mali en 2013, à la demande de Bamako, laisse penser que Paris pourrait tenter une action similaire, le député estime que son pays fait face "au scénario énoncé par le général Lecointre
, à savoir la recolonisation, y compris militaire, des pays africains par la France. Le gouvernement français se doit de savoir que le monde moderne a évolué. Nous ne permettrons plus jamais à la France de voler nos richesses impunément."
