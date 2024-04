https://fr.sputniknews.africa/20240425/traore-met-en-garde-le-general-francais-qui-a-evoque-le-retour-de-troupes-occidentales-au-sahel-1066243579.html

Traoré met en garde le général français qui a évoqué le retour de troupes occidentales au Sahel

Traoré met en garde le général français qui a évoqué le retour de troupes occidentales au Sahel

Sputnik Afrique

Intervenant devant les militaires burkinabè, le Président les a appelés à se préparer à une "guerre de haute intensité". 25.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-25T20:23+0200

2024-04-25T20:23+0200

2024-04-25T20:23+0200

burkina faso

afrique subsaharienne

ibrahim traoré

terrorisme

colonisation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/15/1056585916_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1a3cf68c032df9f8db181bae28ffd038.jpg

Et d'expliquer que "certains généraux, ailleurs" ont laissé entendre leur intention de "venir avec leurs armées" recoloniser le continent africain. En effet, le général français François Lecointre avait parlé dans une interview de l'obligation pour l'Europe de retourner en Afrique afin d'"aider à la restauration de l’État et au retour des administrations et du développement". Une volonté de semer le trouble, soit directement, soit en passant par "des valets locaux", décrypte le chef d'État burkinabè.

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, afrique subsaharienne, ibrahim traoré, terrorisme, colonisation