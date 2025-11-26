Afrique
Tirs entendus, des militaires dans la rue: une possible tentative de coup d'État en Guinée-Bissau
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
"L'agression contre la Libye a été fatale pour toute la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest"
"L'agression contre la Libye a été fatale pour toute la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Souleymane Jules Diop, analyste en stratégie internationale et chercheur en terrorisme, analyse les causes profondes
afrique en marche
podcasts
afrique
libye
ong
sahel
guerre
"L'agression contre la Libye a été fatale pour toute la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Souleymane Jules Diop, analyste en stratégie internationale et chercheur en terrorisme, analyse les causes profondes endogènes et exogènes de l'insécurité et de la prolifération du terrorise au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ça "a une dimension historique plus profonde qui vient du début des années 1970".
À cause de l’instabilité régionale, "les États africains ont moins investi pour leur sécurité, pour leur santé, pour leur éducation", explique Souleymane Jules Diop, analyste en stratégie internationale, chercheur en terrorisme djihadiste, spécialiste de la région du Sahel, et ancien ministre et ambassadeur du Sénégal.Dans le même sens, il explique qu'"il y a eu en même temps un processus de ce qu'on a appelé l'ONGisation des États africains. Cette ONGisation a fait que des pans entiers et des acteurs de l'économie mondiale avaient traité directement avec des associations, des organisations privées, des ONG, parfois contre les États et, certaines fois, en dehors du contrôle des États".Pour Souleymane Jules Diop "l'agression occidentale contre la Libye a été fatale pour toute la région, contre laquelle le Président Poutine avait prévenu les Occidentaux. En effet, avec l'appui financier du Qatar, cette agression a permis de développer une poudrière au sein de laquelle les mouvements régionalistes sont allés se ravitailler en armes". Il évoque notamment les "Touaregs au Mali, des minorités au Tchad et au Soudan, qui a subi une partition, alors que dans le cas malien, il y a eu un refus total de partition du territoire national".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
afrique
libye
sahel
Kamal Louadj
Kamal Louadj
Actus
fr_FR
"L'agression contre la Libye a été fatale pour toute la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest"

13:46 26.11.2025 (Mis à jour: 14:07 26.11.2025)
Afrique en marche
"L'agression contre la Libye a été fatale pour toute la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest"
Kamal Louadj
Kamal Louadj
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Souleymane Jules Diop, analyste en stratégie internationale et chercheur en terrorisme, analyse les causes profondes – endogènes et exogènes – de l'insécurité et de la prolifération du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest.
À cause de l’instabilité régionale, "les États africains ont moins investi pour leur sécurité, pour leur santé, pour leur éducation", explique Souleymane Jules Diop, analyste en stratégie internationale, chercheur en terrorisme djihadiste, spécialiste de la région du Sahel, et ancien ministre et ambassadeur du Sénégal.

"L'insécurité dans le Sahel et l'Afrique de l'Ouest a une dimension historique plus profonde qui vient du début des années 1970, quand la plupart des États africains, sous l'influence de politiques libérales des années Thatcher et Reagan, ont été amenés à se désengager des secteurs qui étaient jusque-là des domaines relevant de leurs pouvoirs régaliens", affirme-t-il.

Dans le même sens, il explique qu'"il y a eu en même temps un processus de ce qu'on a appelé l'ONGisation des États africains. Cette ONGisation a fait que des pans entiers et des acteurs de l'économie mondiale avaient traité directement avec des associations, des organisations privées, des ONG, parfois contre les États et, certaines fois, en dehors du contrôle des États".
Pour Souleymane Jules Diop "l'agression occidentale contre la Libye a été fatale pour toute la région, contre laquelle le Président Poutine avait prévenu les Occidentaux. En effet, avec l'appui financier du Qatar, cette agression a permis de développer une poudrière au sein de laquelle les mouvements régionalistes sont allés se ravitailler en armes". Il évoque notamment les "Touaregs au Mali, des minorités au Tchad et au Soudan, qui a subi une partition, alors que dans le cas malien, il y a eu un refus total de partition du territoire national".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
