- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
La Semaine du numérique: les innovations au service du Burkina Faso
La Semaine du numérique: les innovations au service du Burkina Faso
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Zone de Contact, des experts africains expliquent l'importance de la 20ᵉ édition de la Semaine du numérique, ouverte par le capitaine... 25.11.2025
La Semaine du numérique: les innovations au service du Burkina Faso
Dans cet épisode de Zone de Contact, des experts africains expliquent l’importance de la 20ᵉ édition de la Semaine du numérique, ouverte par le capitaine Ibrahim Traoré, pour l’avenir de l'État burkinabè.
‎"Le voyage vers le futur", l'espace Robots IA, les ateliers d'initiation à la programmation robotique, ainsi qu'un village des startups figurent parmi les innovations de cette 20e édition.Un groupe d'inventeurs a mis sur le marché un robot innovant conçu pour détecter et contribuer à la neutralisation des engins explosifs improvisés (EEI). Le robot, encore au stade de prototype, est équipé de capteurs de détection magnétique, d'une caméra embarquée et d'un système de transmission en temps réel. Selon les concepteurs, l'objectif principal est de réduire les pertes humaines sur les lignes de front tout en apportant une solution technologique adaptée aux réalités du pays.Les représentants burkinabè remercient les frères et amis du Ghana, du Mali et du Niger pour leur visite, qui pourrait grandement contribuer et devenir un outil décisif dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.Écoutez l'entretien exclusif avec la ministre burkinabè de la Transition digitale, Aminata Zerbo-Sabané, consacré à cette 20ᵉ édition de la Semaine du numérique, dans cet épisode de Zone de Contact!
La Semaine du numérique: les innovations au service du Burkina Faso

Zone de Contact
La Semaine du numérique: les innovations au service du Burkina Faso
Dans cet épisode de Zone de Contact, des experts africains expliquent l’importance de la 20ᵉ édition de la Semaine du numérique, ouverte par le capitaine Ibrahim Traoré, pour l’avenir de l'État burkinabè.
‎"Le voyage vers le futur", l’espace Robots IA, les ateliers d’initiation à la programmation robotique, ainsi qu'un village des startups figurent parmi les innovations de cette 20e édition.
Un groupe d’inventeurs a mis sur le marché un robot innovant conçu pour détecter et contribuer à la neutralisation des engins explosifs improvisés (EEI). Le robot, encore au stade de prototype, est équipé de capteurs de détection magnétique, d’une caméra embarquée et d’un système de transmission en temps réel. Selon les concepteurs, l’objectif principal est de réduire les pertes humaines sur les lignes de front tout en apportant une solution technologique adaptée aux réalités du pays.
Les représentants burkinabè remercient les frères et amis du Ghana, du Mali et du Niger pour leur visite, qui pourrait grandement contribuer et devenir un outil décisif dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.
Écoutez l’entretien exclusif avec la ministre burkinabè de la Transition digitale, Aminata Zerbo-Sabané, consacré à cette 20ᵉ édition de la Semaine du numérique, dans cet épisode de Zone de Contact!
