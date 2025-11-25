https://fr.sputniknews.africa/20251125/la-semaine-du-numerique-les-innovations-au-service-du-burkina-faso-1080827466.html

La Semaine du numérique: les innovations au service du Burkina Faso

Dans cet épisode de Zone de Contact, des experts africains expliquent l’importance de la 20ᵉ édition de la Semaine du numérique, ouverte par le capitaine... 25.11.2025, Sputnik Afrique

‎"Le voyage vers le futur", l’espace Robots IA, les ateliers d’initiation à la programmation robotique, ainsi qu'un village des startups figurent parmi les innovations de cette 20e édition.Un groupe d’inventeurs a mis sur le marché un robot innovant conçu pour détecter et contribuer à la neutralisation des engins explosifs improvisés (EEI). Le robot, encore au stade de prototype, est équipé de capteurs de détection magnétique, d’une caméra embarquée et d’un système de transmission en temps réel. Selon les concepteurs, l’objectif principal est de réduire les pertes humaines sur les lignes de front tout en apportant une solution technologique adaptée aux réalités du pays.Les représentants burkinabè remercient les frères et amis du Ghana, du Mali et du Niger pour leur visite, qui pourrait grandement contribuer et devenir un outil décisif dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.Écoutez l’entretien exclusif avec la ministre burkinabè de la Transition digitale, Aminata Zerbo-Sabané, consacré à cette 20ᵉ édition de la Semaine du numérique, dans cet épisode de Zone de Contact!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

