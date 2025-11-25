https://fr.sputniknews.africa/20251125/au-soudan-les-paramilitaires-annoncent-une-treve-unilaterale-de-trois-mois-1080815705.html

Au Soudan, les paramilitaires annoncent une trêve unilatérale de trois mois

Les paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé lundi une trêve humanitaire unilatérale de trois mois. 25.11.2025, Sputnik Afrique

Les paramilitaires avaient indiqué début novembre accepter le principe d'une trêve humanitaire proposée par les médiateurs, à laquelle l'armée n'avait pas répondu, et les combats entre les deux camps qui s'affrontent depuis plus de deux ans pour le pouvoir n'ont pas cessé depuis.

