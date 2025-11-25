https://fr.sputniknews.africa/20251125/au-soudan-les-paramilitaires-annoncent-une-treve-unilaterale-de-trois-mois-1080815705.html
Au Soudan, les paramilitaires annoncent une trêve unilatérale de trois mois
Les paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé lundi une trêve humanitaire unilatérale de trois mois. 25.11.2025, Sputnik Afrique
Les paramilitaires avaient indiqué début novembre accepter le principe d'une trêve humanitaire proposée par les médiateurs, à laquelle l'armée n'avait pas répondu, et les combats entre les deux camps qui s'affrontent depuis plus de deux ans pour le pouvoir n'ont pas cessé depuis.
06:45 25.11.2025 (Mis à jour: 07:13 25.11.2025)
Les paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé lundi une trêve humanitaire unilatérale de trois mois.
"En réponse aux efforts internationaux, notamment à l'initiative du Président américain Donald Trump et des médiateurs (...), nous annonçons une trêve humanitaire prévoyant une cessation des hostilités pour trois mois", a déclaré le chef des FSR Mohamed Daglo, dans une allocution vidéo enregistrée.
Les paramilitaires avaient indiqué début novembre accepter le principe d'une trêve humanitaire proposée par les médiateurs, à laquelle l'armée n'avait pas répondu, et les combats entre les deux camps qui s'affrontent depuis plus de deux ans pour le pouvoir n'ont pas cessé depuis.