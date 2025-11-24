https://fr.sputniknews.africa/20251124/crise-securitaire-le-nigeria-reaffecte-des-policiers-protegeant-des-personnalites-1080787323.html

Crise sécuritaire: le Nigeria réaffecte des policiers protégeant des personnalités

Le Président du Nigeria a réaffecté dimanche à des tâches de maintien de l'ordre des policiers chargés de la protection de personnalités et ordonné un... 24.11.2025, Sputnik Afrique

Le Président Bola Tinubu est sous pression après les kidnappings en moins d'une semaine de 350 personnes, dont plus de 300 élèves et enseignants de deux établissements scolaires - dont une école catholique -, ainsi que des fidèles d'une église, l'une des vagues d'enlèvements de masse les plus importantes connues par le pays, ravagé par ce phénomène. Le président du Nigeria "a ordonné le retrait de policiers assurant actuellement la sécurité de personnalités", indique son cabinet dans un communiqué, ajoutant qu'il avait également approuvé le recrutement de 30.000 d'agents de police. "Au regard des actuels défis sécuritaires auquel fait face le pays, le président Tinubu est désireux de renforcer la présence policière dans l'ensemble des communautés", poursuit le cabinet présidentiel.

