https://fr.sputniknews.africa/20251124/crise-securitaire-le-nigeria-reaffecte-des-policiers-protegeant-des-personnalites-1080787323.html
Crise sécuritaire: le Nigeria réaffecte des policiers protégeant des personnalités
Crise sécuritaire: le Nigeria réaffecte des policiers protégeant des personnalités
Sputnik Afrique
Le Président du Nigeria a réaffecté dimanche à des tâches de maintien de l'ordre des policiers chargés de la protection de personnalités et ordonné un... 24.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-24T06:53+0100
2025-11-24T06:53+0100
2025-11-24T06:53+0100
nigeria
police
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1e/1058942010_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_a823ce23c8ac3889fc7e60bb80d80e7d.jpg
Le Président Bola Tinubu est sous pression après les kidnappings en moins d'une semaine de 350 personnes, dont plus de 300 élèves et enseignants de deux établissements scolaires - dont une école catholique -, ainsi que des fidèles d'une église, l'une des vagues d'enlèvements de masse les plus importantes connues par le pays, ravagé par ce phénomène. Le président du Nigeria "a ordonné le retrait de policiers assurant actuellement la sécurité de personnalités", indique son cabinet dans un communiqué, ajoutant qu'il avait également approuvé le recrutement de 30.000 d'agents de police. "Au regard des actuels défis sécuritaires auquel fait face le pays, le président Tinubu est désireux de renforcer la présence policière dans l'ensemble des communautés", poursuit le cabinet présidentiel.
nigeria
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1e/1058942010_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_404fa16616fe0b2fae8a330eeab1255a.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Algérie Presse Service (APS)
nigeria, police, afrique
Crise sécuritaire: le Nigeria réaffecte des policiers protégeant des personnalités
Algérie Presse Service (APS)
Le Président du Nigeria a réaffecté dimanche à des tâches de maintien de l'ordre des policiers chargés de la protection de personnalités et ordonné un recrutement massif dans la police, à l'issue d'une semaine marquée par les attaques de deux écoles et d'une église.
Le Président Bola Tinubu est sous pression après les kidnappings en moins d'une semaine de 350 personnes, dont plus de 300 élèves et enseignants de deux établissements scolaires - dont une école catholique -, ainsi que des fidèles d'une église, l'une des vagues d'enlèvements de masse les plus importantes connues par le pays, ravagé par ce phénomène.
Le président du Nigeria "a ordonné le retrait de policiers assurant actuellement la sécurité de personnalités", indique son cabinet dans un communiqué, ajoutant qu'il avait également approuvé le recrutement de 30.000 d'agents de police.
"Au regard des actuels défis sécuritaires auquel fait face le pays, le président Tinubu est désireux de renforcer la présence policière dans l'ensemble des communautés", poursuit le cabinet présidentiel.