Sommet du G20: L'Afrique se félicite de la Déclaration adoptée – responsable de la ZLECAf

"À cet égard, nous disposons d'une excellente déclaration", a-t-il indiqué. Dans cette dernière, axée sur l'Afrique, les dirigeants ont appelé à une réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de mieux répondre aux besoins des États membres et ont souligné que les groupements régionaux, dont la ZLECAf, sont essentiels à la croissance économique. Y figure également un appel à élargir le Conseil de sécurité de l'ONU afin d'y inclure des pays d'Afrique, de la région Asie-Pacifique et d'Amérique latine. La Zone de libre-échange continentale africaine est le deuxième bloc commercial mondial après l'OMC. Elle regroupe 54 pays et représente une population d'environ 1,3 milliard d'habitants. Le sommet se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud, les 22 et 23 novembre.
Ce document "est important car il met en avant l'importance du commerce multilatéral et du système commercial fondé sur des règles, qui doivent être protégées", a indiqué Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), à Sputnik.
"À cet égard, nous disposons d'une excellente déclaration", a-t-il indiqué.
Dans cette dernière, axée sur l'Afrique, les dirigeants ont appelé à une réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de mieux répondre aux besoins des États membres et ont souligné que les groupements régionaux, dont la ZLECAf, sont essentiels à la croissance économique.
Y figure également un appel à élargir le Conseil de sécurité de l'ONU afin d'y inclure des pays d'Afrique, de la région Asie-Pacifique et d'Amérique latine.
La Zone de libre-échange continentale africaine est le deuxième bloc commercial mondial après l'OMC. Elle regroupe 54 pays et représente une population d'environ 1,3 milliard d'habitants.
Le sommet se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud, les 22 et 23 novembre.