Au Nigeria, deux États ferment leurs écoles pour des raisons de sécurité
Au Nigeria, deux États ferment leurs écoles pour des raisons de sécurité
22.11.2025
Lundi, 25 lycéennes ont été enlevées dans l'Etat de Kebbi, dans le nord-ouest, et vendredi, des hommes armés ont kidnappé un nombre encore indéterminé d'élèves et d'enseignants d'une école dans l'Etat du Niger, dans le centre. Les derniers jours ont également été marqués par l'attaque contre les fidèles d'un lieu de culte ayant fait au moins deux morts dans l'Etat de Kwara (ouest), ainsi que par l'assassinat d'un brigadier-général de l'armée tué par des terroristes dans le nord-est du pays."Le ministère de l'éducation primaire et secondaire de l'Etat de Katsina a ordonné la fermeture immédiate de toutes les écoles publiques de l'Etat pour des raisons de sécurité", a déclaré le gouvernement de Katsina dans un communiqué vendredi."Le ministère exhorte les parents, les enseignants et le grand public à se conformer sans délai à cette directive", a ajouté le gouvernement, qui assure "surveiller la situation sécuritaire générale afin d'assurer la sécurité des élèves et du personnel". Similairement, les autorités de Plateau ont annoncé vendredi soir dans un communiqué "la fermeture immédiate des écoles" à cause "du besoin urgent d'une action préventive" afin de "prévenir les menaces potentielles". Le président nigérian Bola Tinubu a annulé ses déplacements internationaux et placé les forces de sécurité du pays en alerte maximale.
Les autorités de l'Etat de Katsina, dans le nord du Nigeria, et celle de l'Etat de Plateau, dans le centre, ont annoncé vendredi la fermeture de tous leurs établissements scolaires primaires et secondaires, après plusieurs attaques cette semaine contre des écoliers par des bandes armées.
Lundi, 25 lycéennes ont été enlevées dans l'Etat de Kebbi, dans le nord-ouest, et vendredi, des hommes armés ont kidnappé un nombre encore indéterminé d'élèves et d'enseignants d'une école dans l'Etat du Niger, dans le centre. Les derniers jours ont également été marqués par l'attaque contre les fidèles d'un lieu de culte ayant fait au moins deux morts dans l'Etat de Kwara (ouest), ainsi que par l'assassinat d'un brigadier-général de l'armée tué par des terroristes dans le nord-est du pays.
"Le ministère de l'éducation primaire et secondaire de l'Etat de Katsina a ordonné la fermeture immédiate de toutes les écoles publiques de l'Etat pour des raisons de sécurité", a déclaré le gouvernement de Katsina dans un communiqué vendredi.
"Le ministère exhorte les parents, les enseignants et le grand public à se conformer sans délai à cette directive", a ajouté le gouvernement, qui assure "surveiller la situation sécuritaire générale afin d'assurer la sécurité des élèves et du personnel".
Similairement, les autorités de Plateau ont annoncé vendredi soir dans un communiqué "la fermeture immédiate des écoles" à cause "du besoin urgent d'une action préventive" afin de "prévenir les menaces potentielles".
Le président nigérian Bola Tinubu a annulé ses déplacements internationaux et placé les forces de sécurité du pays en alerte maximale.