Moscou, qui "n'a aucun intérêt colonial en Afrique", est un "véritable ami" du Soudan

"Dans le cadre de notre mandat, nous coopérons étroitement avec la Russie. Nous entretenons de bonnes relations avec le représentant permanent russe, et nos missions coopèrent. Nous comptons bien sûr sur la participation de la Russie au processus de redressement et de reconstruction du pays", a-t-il affirmé.La coopération économique entre ces deux Etats s'intensifie, malgré le conflit qui perdure dans le pays africain depuis 2023, avait dit auparavant à Sputnik l'ambassadeur de Russie au Soudan, Andreï Tchernovol.
La Russie "adhère toujours aux principes de l'Onu", elle est un "véritable partenaire du Soudan", a déclaré à Sputnik Hassan Hamid Hassan, représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies à Genève.
"Dans le cadre de notre mandat, nous coopérons étroitement avec la Russie. Nous entretenons de bonnes relations avec le représentant permanent russe, et nos missions coopèrent. Nous comptons bien sûr sur la participation de la Russie au processus de redressement et de reconstruction du pays", a-t-il affirmé.
La coopération économique entre ces deux Etats s'intensifie, malgré le conflit qui perdure dans le pays africain depuis 2023, avait dit auparavant à Sputnik l’ambassadeur de Russie au Soudan, Andreï Tchernovol.