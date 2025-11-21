Afrique
Moscou-Pretoria: un "partenariat d’égaux" contre les "pratiques néocoloniales"
Moscou-Pretoria: un "partenariat d’égaux" contre les "pratiques néocoloniales"
Dans un entretien avec Sputnik, Roman Ambarov, l'ambassadeur de Russie en Afrique du Sud, a souligné que ces acteurs extérieurs cherchaient à consolider la...
Autres déclarations du diplomate russe:
afrique du sud, russie
afrique du sud, russie

Moscou-Pretoria: un "partenariat d'égaux" contre les "pratiques néocoloniales"

11:37 21.11.2025
Dans un entretien avec Sputnik, Roman Ambarov, l'ambassadeur de Russie en Afrique du Sud, a souligné que ces acteurs extérieurs cherchaient à consolider la dépendance économique de l'Afrique en imposant des systèmes de crédit et des conditions d'accès aux ressources asymétriques.
Autres déclarations du diplomate russe:
Domaines de coopération: "Les autorités sud-africaines se disent ouvertes à l'expansion des échanges commerciaux et des investissements, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des mines et de la fourniture d'équipements et de ressources minérales";
Espace: "La coopération spatiale entre la Russie et l'Afrique du Sud se développe tant au niveau bilatéral qu'au sein des plateformes internationales, notamment les BRICS";
Infrastructures spécialisées: "La Russie souhaite élargir la gamme des services spatiaux traditionnels fournis à ses amis africains en développant les infrastructures au sol";
Livraison de GNL: "Concernant les contacts directs avec la partie russe sur ce sujet, il n'existe aucune information publique fiable et confirmée". Le sujet "pourrait s'avérer intéressant" compte tenu de "l'intérêt de l'Afrique du Sud pour les solutions gazières".
