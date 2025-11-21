Moscou-Pretoria: un "partenariat d’égaux" contre les "pratiques néocoloniales"

Domaines de coopération: "Les autorités sud-africaines se disent ouvertes à l'expansion des échanges commerciaux et des investissements, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des mines et de la fourniture d'équipements et de ressources minérales"; Domaines de coopération: "Les autorités sud-africaines se disent ouvertes à l'expansion des échanges commerciaux et des investissements, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des mines et de la fourniture d'équipements et de ressources minérales";

Espace: "La coopération spatiale entre la Russie et l'Afrique du Sud se développe tant au niveau bilatéral qu'au sein des plateformes internationales, notamment les BRICS";

Infrastructures spécialisées: "La Russie souhaite élargir la gamme des services spatiaux traditionnels fournis à ses amis africains en développant les infrastructures au sol";