https://fr.sputniknews.africa/20251121/aujourdhui-encore-la-vie-de-lafricain-se-decide-souvent-ailleurs-1080721392.html

“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs”

“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs”

Sputnik Afrique

À Accra, 80 ans après le 5e Congrès panafricain, dirigeants, activistes et penseurs ont ravivé le souffle d’un continent qui se refuse à se résigner. Entre... 21.11.2025, Sputnik Afrique

2025-11-21T18:10+0100

2025-11-21T18:10+0100

2025-11-21T18:10+0100

avenir souverain

podcasts

afrique

panafricanisme

ghana

accra

souveraineté

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/15/1080720993_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_749356487edeedad23bac832ff4c2015.jpg

“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs” Sputnik Afrique À Accra, 80 ans après le 5e Congrès panafricain, dirigeants, activistes et penseurs ont ravivé le souffle d’un continent qui se refuse à se résigner. Entre souveraineté monétaire, unité politique, puissance africaine et bataille contre les récits imposés, la commémoration s’est muée en appel vibrant à l’action.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’esprit profond du 80e anniversaire du 5e Congrès panafricain, célébré à Accra, là où l’histoire et l’avenir du continent se sont croisés avec une intensité rare. Selon les voix qui ont marqué cette commémoration, du Président ghanéen John Dramani Mahama aux acteurs engagés venus du Togo, du Tchad, de France ou de la diaspora, ce moment n’était pas seulement une rétrospective, c’était un rappel cinglant que la lutte pour la liberté, l’unité et la souveraineté africaines reste un chantier inachevé.Pour Ndomnaibeye Nedion Innocent, cette urgence se lit encore dans les décisions imposées de l’extérieur; pour Éric Nyamsi, elle appelle la construction d’une puissance africaine pensée par l’Afrique; pour Sania Assoumani, elle se heurte à l’hostilité ouverte de ceux qui refusent de voir le continent s’émanciper; pour Lucien Hounkanli, elle exige que l’Afrique cesse d’attendre et prenne elle-même la responsabilité de son propre destin; pour Mohamed Azoumah et José Bois-Campêche enfin, elle passe par la rupture avec la dépendance au dollar, l’industrialisation, la réparation historique et la fin des narrations écrites par d’autres. Et parce que le panafricanisme est avant tout une force morale qui se transmet, cette édition d’Avenir Souverain donne à entendre, avec gravité, mais aussi espoir, le souffle d’un continent qui, 80 ans après Manchester, refuse d’abandonner le chemin de la souveraineté authentique, totale et assumée.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

ghana

accra

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, afrique, panafricanisme, ghana, accra, souveraineté, аудио