Sputnik Afrique
Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs”
"Aujourd'hui encore, la vie de l'Africain se décide souvent ailleurs"
À Accra, 80 ans après le 5e Congrès panafricain, dirigeants, activistes et penseurs ont ravivé le souffle d'un continent qui se refuse à se résigner. 21.11.2025
avenir souverain
“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs”
À Accra, 80 ans après le 5e Congrès panafricain, dirigeants, activistes et penseurs ont ravivé le souffle d’un continent qui se refuse à se résigner. Entre souveraineté monétaire, unité politique, puissance africaine et bataille contre les récits imposés, la commémoration s’est muée en appel vibrant à l’action.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’esprit profond du 80e anniversaire du 5e Congrès panafricain, célébré à Accra, là où l’histoire et l’avenir du continent se sont croisés avec une intensité rare. Selon les voix qui ont marqué cette commémoration, du Président ghanéen John Dramani Mahama aux acteurs engagés venus du Togo, du Tchad, de France ou de la diaspora, ce moment n’était pas seulement une rétrospective, c’était un rappel cinglant que la lutte pour la liberté, l’unité et la souveraineté africaines reste un chantier inachevé.Pour Ndomnaibeye Nedion Innocent, cette urgence se lit encore dans les décisions imposées de l’extérieur; pour Éric Nyamsi, elle appelle la construction d’une puissance africaine pensée par l’Afrique; pour Sania Assoumani, elle se heurte à l’hostilité ouverte de ceux qui refusent de voir le continent s’émanciper; pour Lucien Hounkanli, elle exige que l’Afrique cesse d’attendre et prenne elle-même la responsabilité de son propre destin; pour Mohamed Azoumah et José Bois-Campêche enfin, elle passe par la rupture avec la dépendance au dollar, l’industrialisation, la réparation historique et la fin des narrations écrites par d’autres. Et parce que le panafricanisme est avant tout une force morale qui se transmet, cette édition d’Avenir Souverain donne à entendre, avec gravité, mais aussi espoir, le souffle d’un continent qui, 80 ans après Manchester, refuse d’abandonner le chemin de la souveraineté authentique, totale et assumée.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs”

18:10 21.11.2025
Avenir souverain
“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs”
Ahmat Tahir Bakhit
À Accra, 80 ans après le 5e Congrès panafricain, dirigeants, activistes et penseurs ont ravivé le souffle d’un continent qui se refuse à se résigner. Entre souveraineté monétaire, unité politique, puissance africaine et bataille contre les récits imposés, la commémoration s’est muée en appel vibrant à l’action.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’esprit profond du 80e anniversaire du 5e Congrès panafricain, célébré à Accra, là où l’histoire et l’avenir du continent se sont croisés avec une intensité rare. Selon les voix qui ont marqué cette commémoration, du Président ghanéen John Dramani Mahama aux acteurs engagés venus du Togo, du Tchad, de France ou de la diaspora, ce moment n’était pas seulement une rétrospective, c’était un rappel cinglant que la lutte pour la liberté, l’unité et la souveraineté africaines reste un chantier inachevé.
Pour Ndomnaibeye Nedion Innocent, cette urgence se lit encore dans les décisions imposées de l’extérieur; pour Éric Nyamsi, elle appelle la construction d’une puissance africaine pensée par l’Afrique; pour Sania Assoumani, elle se heurte à l’hostilité ouverte de ceux qui refusent de voir le continent s’émanciper; pour Lucien Hounkanli, elle exige que l’Afrique cesse d’attendre et prenne elle-même la responsabilité de son propre destin; pour Mohamed Azoumah et José Bois-Campêche enfin, elle passe par la rupture avec la dépendance au dollar, l’industrialisation, la réparation historique et la fin des narrations écrites par d’autres. Et parce que le panafricanisme est avant tout une force morale qui se transmet, cette édition d’Avenir Souverain donne à entendre, avec gravité, mais aussi espoir, le souffle d’un continent qui, 80 ans après Manchester, refuse d’abandonner le chemin de la souveraineté authentique, totale et assumée.

“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs : dans les modèles imposés, dans les monnaies qui ne sont pas les siennes, dans les récits écrits par d’autres. Mais l’Afrique ne peut plus se contenter d’indépendances voilées, ni d’attendre qu’on lui dicte la marche à suivre. Nous devons redevenir nous-mêmes, penser à l’africaine, nous unir, exiger les réparations qui ne se quémandent pas et bâtir notre propre puissance -soft, smart ou hard- pour défendre notre dignité et non pour dominer. Car le vrai combat n’est pas contre un peuple, mais contre le néo-impérialisme, et ce combat demande que nous cessions de dormir debout. L’Afrique doit parler d’une seule voix, se doter de sa propre monnaie, industrialiser ses richesses, briser les frontières absurdes qui nous empêchent de circuler chez nous, et reprendre le droit d’écrire notre histoire. Aujourd’hui est le jour où les citoyens d’Afrique doivent se réveiller, réfléchir au continent et se rappeler que nous ne serons libres que si nous sommes unis”, affirme-t-il.

Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts Deezer Castbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
