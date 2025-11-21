https://fr.sputniknews.africa/20251121/aujourdhui-encore-la-vie-de-lafricain-se-decide-souvent-ailleurs-1080721392.html
“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs”
“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs”
Sputnik Afrique
À Accra, 80 ans après le 5e Congrès panafricain, dirigeants, activistes et penseurs ont ravivé le souffle d’un continent qui se refuse à se résigner. Entre... 21.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-21T18:10+0100
2025-11-21T18:10+0100
2025-11-21T18:10+0100
avenir souverain
podcasts
afrique
panafricanisme
ghana
accra
souveraineté
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/15/1080720993_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_749356487edeedad23bac832ff4c2015.jpg
“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs”
Sputnik Afrique
À Accra, 80 ans après le 5e Congrès panafricain, dirigeants, activistes et penseurs ont ravivé le souffle d’un continent qui se refuse à se résigner. Entre souveraineté monétaire, unité politique, puissance africaine et bataille contre les récits imposés, la commémoration s’est muée en appel vibrant à l’action.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’esprit profond du 80e anniversaire du 5e Congrès panafricain, célébré à Accra, là où l’histoire et l’avenir du continent se sont croisés avec une intensité rare. Selon les voix qui ont marqué cette commémoration, du Président ghanéen John Dramani Mahama aux acteurs engagés venus du Togo, du Tchad, de France ou de la diaspora, ce moment n’était pas seulement une rétrospective, c’était un rappel cinglant que la lutte pour la liberté, l’unité et la souveraineté africaines reste un chantier inachevé.Pour Ndomnaibeye Nedion Innocent, cette urgence se lit encore dans les décisions imposées de l’extérieur; pour Éric Nyamsi, elle appelle la construction d’une puissance africaine pensée par l’Afrique; pour Sania Assoumani, elle se heurte à l’hostilité ouverte de ceux qui refusent de voir le continent s’émanciper; pour Lucien Hounkanli, elle exige que l’Afrique cesse d’attendre et prenne elle-même la responsabilité de son propre destin; pour Mohamed Azoumah et José Bois-Campêche enfin, elle passe par la rupture avec la dépendance au dollar, l’industrialisation, la réparation historique et la fin des narrations écrites par d’autres. Et parce que le panafricanisme est avant tout une force morale qui se transmet, cette édition d’Avenir Souverain donne à entendre, avec gravité, mais aussi espoir, le souffle d’un continent qui, 80 ans après Manchester, refuse d’abandonner le chemin de la souveraineté authentique, totale et assumée.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
ghana
accra
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/15/1080720993_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_dbfb97218b05c042506bc555e6c500f3.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, afrique, panafricanisme, ghana, accra, souveraineté, аудио
podcasts, afrique, panafricanisme, ghana, accra, souveraineté, аудио
“Aujourd’hui encore, la vie de l’Africain se décide souvent ailleurs”
À Accra, 80 ans après le 5e Congrès panafricain, dirigeants, activistes et penseurs ont ravivé le souffle d’un continent qui se refuse à se résigner. Entre souveraineté monétaire, unité politique, puissance africaine et bataille contre les récits imposés, la commémoration s’est muée en appel vibrant à l’action.