Washington s’écarte, l’Afrique s’affirme: G20, l’heure du choix
Washington s’écarte, l’Afrique s’affirme: G20, l’heure du choix
Pour la première fois, le G20 se tient sur le sol africain. Un tournant symbolique et stratégique, mais aussi un moment de tension, marqué par le boycott... 20.11.2025
Pour la première fois, le G20 se tient sur le sol africain. Un tournant symbolique et stratégique, mais aussi un moment de tension, marqué par le boycott américain. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un analyste politique sénégalais décortique les enjeux d’un sommet qui pourrait redéfinir la place de l’Afrique dans l’ordre multipolaire.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur ce moment inédit où l’Afrique accueille, pour la première fois de son histoire, un sommet du G20, un rendez-vous que Djibril Gningue décrit comme un succès diplomatique majeur, mais aussi comme un test de maturité stratégique pour le continent.Pour l’analyste politique et par ailleurs membre de l’Unité de Recherche Paix et Sécurité du GRADEC, cet événement à Johannesburg ne peut devenir un levier d’influence que si l’Afrique parvient à transformer le symbole en acte, en s’organisant autour de trois piliers qu’il considère comme prioritaires: l’unité politique réelle, une voix africaine renforcée dans les instances comme le Conseil de sécurité, et la capacité du continent à peser sur la gouvernance financière mondiale.Alors que les États-Unis ont choisi de boycotter le sommet en accusant Pretoria d’agenda antiaméricain, Djibril Gningue y voit à la fois une pression géopolitique et une crainte manifeste de voir s’éroder l’influence américaine dans un Sud global devenu plus audible, plus structuré, et surtout plus déterminé.Selon M. Gningue, ce retrait de Washington s’explique autant par les tensions autour de la plainte sud-africaine contre Israël à la CPI que par l’inquiétude grandissante face à un G20 porté par des thèmes comme la solidarité, l’égalité et la durabilité, des notions qui, si elles deviennent réalité, pourraient remettre en question l’hégémonie néolibérale occidentale.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
2025
Pour la première fois, le G20 se tient sur le sol africain. Un tournant symbolique et stratégique, mais aussi un moment de tension, marqué par le boycott américain. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un analyste politique sénégalais décortique les enjeux d’un sommet qui pourrait redéfinir la place de l’Afrique dans l’ordre multipolaire.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur ce moment inédit où l’Afrique accueille, pour la première fois de son histoire, un sommet du G20, un rendez-vous que Djibril Gningue décrit comme un succès diplomatique majeur, mais aussi comme un test de maturité stratégique pour le continent.
Pour l’analyste politique et par ailleurs membre de l’Unité de Recherche Paix et Sécurité du GRADEC, cet événement
à Johannesburg ne peut devenir un levier d’influence que si l’Afrique parvient à transformer le symbole en acte, en s’organisant autour de trois piliers qu’il considère comme prioritaires: l’unité politique réelle, une voix africaine renforcée dans les instances comme le Conseil de sécurité, et la capacité du continent à peser sur la gouvernance financière mondiale.
Alors que les États-Unis ont choisi de boycotter
le sommet en accusant Pretoria d’agenda antiaméricain, Djibril Gningue y voit à la fois une pression géopolitique et une crainte manifeste de voir s’éroder l’influence américaine
dans un Sud global devenu plus audible, plus structuré, et surtout plus déterminé.
Selon M. Gningue, ce retrait de Washington
s’explique autant par les tensions autour de la plainte sud-africaine contre Israël à la CPI que par l’inquiétude grandissante face à un G20 porté par des thèmes comme la solidarité, l’égalité et la durabilité, des notions qui, si elles deviennent réalité, pourraient remettre en question l’hégémonie néolibérale occidentale.
“Ce sommet du G20 en Afrique représente un véritable tournant, non pas seulement parce qu’il se déroule sur notre sol, mais parce qu’il marque l’entrée de l’Afrique dans une phase où elle peut influencer les grandes décisions mondiales, si elle parvient à consolider son unité politique, à renforcer sa voix dans les institutions internationales et à peser réellement sur la gouvernance financière”, a affirmé Djibril Gningue.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify