Les USA vont boycotter le sommet du G20 en Afrique du Sud, Pretoria dément les accusations de Trump
Les USA vont boycotter le sommet du G20 en Afrique du Sud, Pretoria dément les accusations de Trump
Trump a confirmé que la délégation officielle US ne se rendrait pas au sommet du G20 en Afrique du Sud, accusant les autorités sud-africaines de violer les... 08.11.2025, Sputnik Afrique
Il a qualifié cet événement de "véritable honte", affirmant sur le réseau social Truth Social que les Afrikaners – descendants de colons néerlandais, ainsi que d'immigrants français et allemands – "sont tués sans relâche et voient leurs terres et fermes confisquées illégalement". Le 5 novembre, Trump avait déjà déclaré qu'il ne participerait pas personnellement au sommet. Suite à ces annonces, la diplomatie sud-africaine a publié un communiqué dans lequel Pretoria a nié le génocide des blancs. Plus tôt, le pays a également critiqué la décision des États-Unis de donner la priorité aux demandes d'asile des Sud-Africains blancs d'origine afrikaner, pour la plupart descendants de colons néerlandais et français.Cette année, le sommet du G20 se tiendra à Johannesbourg du 22 au 23 novembre, alors que l'Afrique du Sud assure la présidence tournante du groupe.
Trump a confirmé que la délégation officielle US ne se rendrait pas au sommet du G20 en Afrique du Sud, accusant les autorités sud-africaines de violer les droits de la population blanche du pays.
Il a qualifié cet événement de "véritable honte", affirmant sur le réseau social Truth Social que les Afrikaners – descendants de colons néerlandais, ainsi que d'immigrants français et allemands – "sont tués sans relâche et voient leurs terres et fermes confisquées illégalement".
Le 5 novembre, Trump avait déjà déclaré qu’il ne participerait pas personnellement au sommet.
Suite à ces annonces, la diplomatie sud-africaine a publié un communiqué dans lequel Pretoria a nié le génocide des blancs. Plus tôt, le pays a également critiqué la décision des États-Unis de donner la priorité aux demandes d’asile des Sud-Africains blancs d’origine afrikaner, pour la plupart descendants de colons néerlandais et français.

Cette année, le sommet du G20 se tiendra à Johannesbourg du 22 au 23 novembre, alors que l'Afrique du Sud assure la présidence tournante du groupe.
