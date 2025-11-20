La Russie rend 1.000 dépouilles à l'Ukraine, Kiev en remet 30 de soldats russes tombés

https://fr.sputniknews.africa/20251120/la-russie-rend-1000-depouilles-a-lukraine-kiev-en-remet-30-de-soldats-russes-tombes-1080665513.html
La Russie a rendu jeudi à l'Ukraine 1.000 dépouilles de soldats ukrainiens tués au combat, tandis que Kiev a remis seulement 30 corps de soldats russes tombés
Un travail d'identification des corps rapatriés sera réalisé "prochainement" par les enquêteurs et des experts du ministère de l'Intérieur, a indiqué sur Telegram le Centre gouvernemental ukrainien pour les prisonniers de guerre.Le dernier rapatriement de dépouilles date de fin octobre et concernait également 1.000 corps.Ce nouveau rapatriement porte à plus de 15.000 le nombre des corps remis par la Russie à l'Ukraine depuis le début de l'année. L'Ukraine en a pour sa part restitué quelques centaines à la Russie sur la même période.
La Russie a rendu jeudi à l'Ukraine 1.000 dépouilles de soldats ukrainiens tués au combat, tandis que Kiev a remis seulement 30 corps de soldats russes tombés au combat, a déclaré à Sputnik une source au sein du groupe de négociation.
Un travail d'identification des corps rapatriés sera réalisé "prochainement" par les enquêteurs et des experts du ministère de l'Intérieur, a indiqué sur Telegram le Centre gouvernemental ukrainien pour les prisonniers de guerre.
Le dernier rapatriement de dépouilles date de fin octobre et concernait également 1.000 corps.
Ce nouveau rapatriement porte à plus de 15.000 le nombre des corps remis par la Russie à l'Ukraine depuis le début de l'année. L'Ukraine en a pour sa part restitué quelques centaines à la Russie sur la même période.