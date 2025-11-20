https://fr.sputniknews.africa/20251120/journee-africaine-de-lindustrialisation-ou-en-est-lafrique-1080667629.html
Journée africaine de l'industrialisation: où en est l'Afrique?
Dans cet épisode de Zone de Contact, nous discutons avec Paul Ella, analyste et géostratège, de l'industrie africaine et de son influence sur les économies... 20.11.2025
Dans cet épisode de Zone de Contact, nous discutons avec Paul Ella, analyste et géostratège, de l’industrie africaine et de son influence sur les économies locales.
“L'Afrique est le continent le plus riche -en termes de ressources du sol et du sous-sol-, le continent le plus riche au monde. Et les domaines d'industrialisation sont donc divers et variés, qu'il s'agisse des matières premières du sol ou du sous-sol”, explique Paul Ella, analyste et géostratège, président du mouvement African Revival et président du Comité d'organisation des Panafrican Awards.Selon lui, les principaux obstacles sur la route de l’industrialisation sont “la souveraineté politique, la souveraineté culturelle et surtout la disponibilité de dirigeants souverainistes. L'Afrique manque cruellement de dirigeants souverainistes qui, malheureusement pour la plupart, sont à la solde des puissances étrangères, notamment occidentales”.
