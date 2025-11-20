Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
https://fr.sputniknews.africa/20251120/journee-africaine-de-lindustrialisation-ou-en-est-lafrique-1080667629.html
Journée africaine de l'industrialisation: où en est l'Afrique?
Journée africaine de l'industrialisation: où en est l'Afrique?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Zone de Contact, nous discutons avec Paul Ella, analyste et géostratège, de l’industrie africaine et de son influence sur les économies... 20.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-20T13:17+0100
2025-11-20T13:17+0100
zone de contact
podcasts
afrique
industrialisation
ressources naturelles
souveraineté
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/14/1080667725_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_43ae6c9b9caaa7e29f5592fa8136a083.jpg
Journée africaine de l'industrialisation: où en est l'Afrique?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Zone de Contact, nous discutons avec Paul Ella, analyste et géostratège, de l’industrie africaine et de son influence sur les économies locales.
“L'Afrique est le continent le plus riche -en termes de ressources du sol et du sous-sol-, le continent le plus riche au monde. Et les domaines d'industrialisation sont donc divers et variés, qu'il s'agisse des matières premières du sol ou du sous-sol”, explique Paul Ella, analyste et géostratège, président du mouvement African Revival et président du Comité d'organisation des Panafrican Awards.Selon lui, les principaux obstacles sur la route de l’industrialisation sont “la souveraineté politique, la souveraineté culturelle et surtout la disponibilité de dirigeants souverainistes. L'Afrique manque cruellement de dirigeants souverainistes qui, malheureusement pour la plupart, sont à la solde des puissances étrangères, notamment occidentales”.
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/14/1080667725_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_64df39bf899a1fa2687e13f12f6a99ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, afrique, industrialisation, ressources naturelles, souveraineté, аудио
podcasts, afrique, industrialisation, ressources naturelles, souveraineté, аудио

Journée africaine de l'industrialisation: où en est l'Afrique?

13:17 20.11.2025
Zone de Contact
Journée africaine de l'industrialisation: où en est l'Afrique?
S'abonner
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Dans cet épisode de Zone de Contact, nous discutons avec Paul Ella, analyste et géostratège, de l’industrie africaine et de son influence sur les économies locales.
“L'Afrique est le continent le plus riche -en termes de ressources du sol et du sous-sol-, le continent le plus riche au monde. Et les domaines d'industrialisation sont donc divers et variés, qu'il s'agisse des matières premières du sol ou du sous-sol”, explique Paul Ella, analyste et géostratège, président du mouvement African Revival et président du Comité d'organisation des Panafrican Awards.

Et d’ajouter: “L'Afrique est principalement concernée par la préoccupation à l'industrialisation de ses économies, tout simplement parce que l'Afrique est beaucoup trop dépendante de la commercialisation des matières premières à l'état brut, sans aucune valeur ajoutée, ce qui nous rend extrêmement dépendants des pays vers lesquels nous exportons ces matières premières brutes, qui sont essentiellement des pays occidentaux et asiatiques également”.

Selon lui, les principaux obstacles sur la route de l’industrialisation sont “la souveraineté politique, la souveraineté culturelle et surtout la disponibilité de dirigeants souverainistes. L'Afrique manque cruellement de dirigeants souverainistes qui, malheureusement pour la plupart, sont à la solde des puissances étrangères, notamment occidentales”.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала