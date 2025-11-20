Crise du carburant au Mali: enjeux cachés, luttes d’influence et bataille pour la stabilité
11:46 20.11.2025 (Mis à jour: 11:53 20.11.2025)
S'abonner
Dans cet épisode de Tandem, Amadou Diallo, journaliste malien, analyse la crise du carburant au Mali et sa nature artificielle.
Le Mali a inauguré sa deuxième mine de lithium, qui est si importante parce que "ce pétrole est aujourd'hui pour les économies, le lithium le sera peut-être dans dix ans, dans vingt ans". Les Américains entrent dans la guerre pour ce matériau du fait qu’ils "ont des problèmes d'approvisionnement en terres rares, parce qu'aujourd'hui le monopole des terres rares est détenu par les Chinois, et les Américains sont en conflit économique avec les Chinois", explique Amadou Diallo, journaliste au quotidien national L'Essor ainsi qu’analyste des questions politiques et sécuritaires au Sahel, à propos du mécontentement de l’Occident.
Il souligne que "c'est une pauvreté orchestrée et entretenue. Maintenant, les autorités et les nouvelles autorités au Mali, au Burkina et au Niger, ont décidé de rompre avec ce cycle de pauvreté, de couper le cordon ombilical".
"L’objectif de cette crise artificielle est de "mettre le Mali à genoux, parce que le Mali est en train de jouer le rôle de pionnier. Pionnier dans beaucoup de domaines, notamment l'indépendance totale des pays africains vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, notamment la France."