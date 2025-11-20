https://fr.sputniknews.africa/20251120/crise-du-carburant-au-mali-enjeux-caches-luttes-dinfluence-et-bataille-pour-la-stabilite-1080633189.html

Crise du carburant au Mali: enjeux cachés, luttes d’influence et bataille pour la stabilité

Crise du carburant au Mali: enjeux cachés, luttes d'influence et bataille pour la stabilité

Dans cet épisode de Tandem, Amadou Diallo, journaliste malien, analyse la crise du carburant au Mali et sa nature artificielle.

Crise du carburant au Mali: enjeux cachés, luttes d’influence et bataille pour la stabilité Sputnik Afrique Dans cet épisode de Tandem, Amadou Diallo, journaliste malien, analyse la crise du carburant au Mali et sa nature artificielle.

Il souligne que "c'est une pauvreté orchestrée et entretenue. Maintenant, les autorités et les nouvelles autorités au Mali, au Burkina et au Niger, ont décidé de rompre avec ce cycle de pauvreté, de couper le cordon ombilical". "L’objectif de cette crise artificielle est de "mettre le Mali à genoux, parce que le Mali est en train de jouer le rôle de pionnier. Pionnier dans beaucoup de domaines, notamment l'indépendance totale des pays africains vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, notamment la France."

