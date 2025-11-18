Pourquoi Donald Trump a-t-il menacé le Nigéria en prétextant des attaques contre les chrétiens?
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, chercheur en géopolitique et politiques de défense, explique les enjeux qui se cachent derrière les récentes menaces de Trump à l'égard du Nigéria en raison des attaques terroristes visant des chrétiens dans le nord du pays.
Malgré ces menaces, y compris militaires, de Trump envers le Nigéria au sujet de ce que subissent les chrétiens subissent dans le nord du pays de la part des terroristes djihadistes de Boko Haram, "il n'existe aucune preuve officielle attestant de la volonté des États-Unis d'implanter une base militaire au Nigéria", souligne l'expert.
"Le Nigéria est également un des pays les plus riches du continent, situé sur le golfe de Guinée, ce qui fait de lui l'un des axes géopolitiques les plus importants dans les stratégies des Occidentaux, notamment des États-Unis, dans leur lutte d'influence contre les grandes puissances eurasiatiques comme la Chine, la Russie et l'Iran en Afrique", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de défense à l’université de Blida II, en Algérie.
Dans le même sens, Abdelkader Soufi estime que les États-Unis, dans le cadre de leur redéploiement dans l'océan Indien, "prendront certainement la région du golfe de Guinée en considération, soit en y installant une base militaire dans l'un des pays au large – pas forcément le Nigéria – ou déployer de grandes capacités navales".
