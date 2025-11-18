https://fr.sputniknews.africa/20251118/les-gagnants-du-xi-concours-international-de-photojournalisme-andrei-stenine-ont-ete-annonces-1080589876.html

Les gagnants du XI Concours international de photojournalisme Andreï Sténine ont été annoncés

Les gagnants du XI Concours international de photojournalisme Andreï Sténine ont été annoncés

La cérémonie solennelle s'est déroulée le 18 novembre à Moscou, au Musée historique national sur la Place Rouge.

La photographe de Moscou Ekaterina Yakel a remporté le Grand Prix du XIe Concours international de photojournalisme Andrei Stenine. Le jury international lui a décerné à l'unanimité la plus haute distinction du concours pour sa série de photos intitulée "Le caractère russe: course d'obstacles", consacrée aux anciens combattants blessés au combat qui continuent de faire preuve de courage et de force dans la vie de tous les jours.Ekaterina Yakel:"L'héroïsme ne se manifeste pas uniquement lors d'opérations militaires, mais aussi dans la vie quotidienne. Pour de nombreux combattants, être sur le front ne passe malheureusement pas sans laisser de traces. Après avoir été blessés et traumatisés, les anciens combattants doivent réapprendre à marcher, au sens propre du terme. Le sport les aide non seulement à se réhabiliter, mais aussi à se redécouvrir dans leur nouvelle vie après leur retour au pays. La série a été tournée pendant la formation "Défi du champion", organisée par le centre sportif adapté "Ortho-Sport". Les héros ne sont pas uniquement ceux qui défendent leur patrie sur la ligne de front, mais aussi ceux qui trouvent en eux la force de continuer à vivre.La série de photos a été présentée dans la catégorie "Portrait. Héros de nos jours".En même temps que le Grand Prix, les prix attribués à tous les participants présélectionnés pour 2025 ont été annoncés.Dans la catégorie "Actualités principales", parmi les photos individuelles, c'est le travail du photographe indonésien Reza Saifullah, intitulée "Bateau rohingya chaviré", qui montre des réfugiés rohingyas attendant les secours sur un bateau chaviré au large de la côte ouest d'Aceh, en Indonésie.Dans la catégorie "Actualités principales", la première place a été attribuée à Abdelrahman Alkahlout, de Palestine, pour sa série "Gaza: l'écho du génocide", qui relate la terrible tragédie qui s'est déroulée en Palestine.Dans la catégorie sportive, la première place dans la catégorie "Photographie unique" a été attribuée à la photographie "Dernière course: chute du champion" de S.M. Al Muztaba Rosul, du Bangladesh, qui a immortalisé un cheval tombé raide mort, entouré de la foule.Dans la catégorie la plus populaire parmi les participants au concours, "Ma planète", la meilleure œuvre unique est la photographie "Arbres fruitiers sous les bâches" de Mengdan Zhu, originaire de Chine, qui illustre la vie des agriculteurs installant des bâches au-dessus des pruniers afin de les protéger des conditions météorologiques extrêmes.Parmi les séries nominées dans la catégorie "Ma planète", celle de l'auteur Mustafa AbdulHadi, originaire de Bahreïn, regroupant des moments de la procession funèbre en l'honneur du jour de l'Achoura à Kerbala, célébré chaque année par les musulmans chiites en Irak, a été désignée comme la meilleure.Dans la catégorie "Portrait. Héros de nos jours", les meilleurs œuvres ont été celles de photojournalistes de Birmanie et de Russie Le travail de Nyein Nyein Htwe, originaire de Birmanie, s'intitule "Famille de pêcheurs" et représente le père de famille donnant du poisson à sa femme après une journée de pêche.Et la série "Murmures dans le silence " de la journaliste russe Pelaguia Tikhonova sur la vie des filles vivant au couvent Nikolo-Solbinsky. L'auteure invite le spectateur à réfléchir à l'influence des institutions religieuses sur la formation de la personnalité et à ce que signifie grandir et étudier dans un tel environnement.Les photos les plus atmosphériques ont été présentées dans la catégorie "Vue du haut. Photo unique". Le jury a décerné le prix à la photo fascinante d'Anselmo Cunha dos Santos, du Brésil, intitulée "Avion sur la piste d'un aéroport inondé" à Rio Grande do Sul.La répartition des autres places dans les nominations est publiée sur les versions russe http://stenincontest.ru et anglaise http://stenincontest.com du site.La cérémonie à Moscou marquera le début de la traditionnelle tournée d'exposition des photographies des lauréats du concours. La tournée internationale a déjà prévu des étapes dans des galeries en Éthiopie, en Serbie et en Argentine, mais la géographie de la tournée internationale continuera de grandir.Au sujet du concoursLe concours international de photojournalisme Andreï Sténine, organisé par le groupe médiatique "Rossiya Segodnya" sous le patronage de la Commission russe pour les affaires de l'UNESCO, a pour but de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention du public sur les défis du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme pour les jeunes photographes talentueux, sensibles et ouverts à toute nouveauté, où ils attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.Les partenaires principaux médiatiques du concours sont: VGTRK (Compagnie nationale russe de télévision et de radio) (Russie), la plateforme en ligne SMOTRIM (Russie) et la chaîne de télévision "Moskva 24" (Russie).Les partenaires internationaux du concours sont: l'agence de presse et la radio Sputnik (internationale), la chaîne de télévision et le portail RT (international), le groupe de médias Independent Media (Afrique du Sud), l'agence de presse ANA (Afrique du Sud), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), le portail Internet du journal China Daily (Chine), le portail Internet The Paper (Chine) et le réseau médiatique Al Mayadeen (Liban).En tant que partenaires sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie, le portail d'information YOung JOurnalists (Russie), le portail Russian Photo (Russie) et le portail Photo-study.ru (Russie).

