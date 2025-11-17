Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251117/lalgerie-lancera-bientot-lexploitation-du-minerai-de-fer-dune-mine-strategique-1080548968.html
L'Algérie lancera bientôt l'exploitation du minerai de fer d'une mine stratégique
L'Algérie lancera bientôt l'exploitation du minerai de fer d'une mine stratégique
Sputnik Afrique
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, le lancement de... 17.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-17T06:28+0100
2025-11-17T06:28+0100
algérie
mine
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/1b/1069439804_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbe0dbc987aab2f27c836c22dd174c48.jpg
Cet événement incarnera la nouvelle orientation algérienne consacrant le principe de souveraineté économique et la diversification des ressources hors hydrocarbures, a déclaré M.Tebboune. Le président de la République a également donné des instructions fermes pour "redoubler d'efforts, autant que faire se peut, étant donné qu'il ne reste pas beaucoup pour que ce projet stratégique voie le jour, dans toutes ses sections et structures". Le Conseil des ministres a approuvé la création de nouvelles usines de traitement du minerai de fer à Tindouf, Béchar et Naâma, ajoute la même source. Le président de la République a, à cet égard, ordonné de "faire en sorte que la première cargaison du minerai de fer soit acheminée, via la ligne ferroviaire, vers le complexe sidérurgique Tosyali d'Oran, à partir de 2026". Le Président de la République a, par ailleurs, enjoint au ministre des Travaux publics de "préparer l'inauguration de la nouvelle ligne ferroviaire, en plein désert, reliant Tindouf à Béchar, dans son intégralité, en janvier 2026, pour sa mise en exploitation officielle, en faisant de cet événement une journée de fête immortalisant cette réalisation nationale d'envergure, marquant l'entrée de l'Algérie dans une nouvelle ère, celle des grandes étapes économiques franchies par le peuple algérien sur la voie du développement de son pays".
algérie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/1b/1069439804_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed8219e80978710ed539dbdbd4ffffa8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
algérie, mine
algérie, mine

L'Algérie lancera bientôt l'exploitation du minerai de fer d'une mine stratégique

06:28 17.11.2025
© Sputnik . Vitaly TimkivDu fer à béton
Du fer à béton - Sputnik Afrique, 1920, 17.11.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
S'abonner
Algérie Presse Service (APS)
Tous les articles
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, le lancement de l'exploitation du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet à partir du premier trimestre de 2026.
Cet événement incarnera la nouvelle orientation algérienne consacrant le principe de souveraineté économique et la diversification des ressources hors hydrocarbures, a déclaré M.Tebboune.
Après avoir suivi un exposé sur l'avancement des travaux de réalisation de la mine de Gara Djebilet et de la ligne ferroviaire minière Tindouf-Béchar, le président de la République a ordonné "le lancement de l'utilisation et de l'exploitation locale du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet à partir du premier trimestre de 2026", soulignant que "cet événement, le premier du genre dans l'histoire de l'Algérie indépendante, incarne un message fort, celui d'une nouvelle orientation algérienne consacrant le principe de souveraineté économique et la diversification des ressources du pays hors hydrocarbures", précis e un communiqué du Conseil des ministres.
Le président de la République a également donné des instructions fermes pour "redoubler d'efforts, autant que faire se peut, étant donné qu'il ne reste pas beaucoup pour que ce projet stratégique voie le jour, dans toutes ses sections et structures".
Le Conseil des ministres a approuvé la création de nouvelles usines de traitement du minerai de fer à Tindouf, Béchar et Naâma, ajoute la même source. Le président de la République a, à cet égard, ordonné de "faire en sorte que la première cargaison du minerai de fer soit acheminée, via la ligne ferroviaire, vers le complexe sidérurgique Tosyali d'Oran, à partir de 2026".
"L'Algérie aura ainsi franchi la première étape vers la réduction de la facture d'importation du minerai de fer et la réalisation progressive de l'autosuffisance", a soutenu le Président de la République.
Le Président de la République a, par ailleurs, enjoint au ministre des Travaux publics de "préparer l'inauguration de la nouvelle ligne ferroviaire, en plein désert, reliant Tindouf à Béchar, dans son intégralité, en janvier 2026, pour sa mise en exploitation officielle, en faisant de cet événement une journée de fête immortalisant cette réalisation nationale d'envergure, marquant l'entrée de l'Algérie dans une nouvelle ère, celle des grandes étapes économiques franchies par le peuple algérien sur la voie du développement de son pays".
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала