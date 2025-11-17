L'Algérie lancera bientôt l'exploitation du minerai de fer d'une mine stratégique
© Sputnik . Vitaly TimkivDu fer à béton
© Sputnik . Vitaly Timkiv
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, le lancement de l'exploitation du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet à partir du premier trimestre de 2026.
Cet événement incarnera la nouvelle orientation algérienne consacrant le principe de souveraineté économique et la diversification des ressources hors hydrocarbures, a déclaré M.Tebboune.
Après avoir suivi un exposé sur l'avancement des travaux de réalisation de la mine de Gara Djebilet et de la ligne ferroviaire minière Tindouf-Béchar, le président de la République a ordonné "le lancement de l'utilisation et de l'exploitation locale du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet à partir du premier trimestre de 2026", soulignant que "cet événement, le premier du genre dans l'histoire de l'Algérie indépendante, incarne un message fort, celui d'une nouvelle orientation algérienne consacrant le principe de souveraineté économique et la diversification des ressources du pays hors hydrocarbures", précis e un communiqué du Conseil des ministres.
Le président de la République a également donné des instructions fermes pour "redoubler d'efforts, autant que faire se peut, étant donné qu'il ne reste pas beaucoup pour que ce projet stratégique voie le jour, dans toutes ses sections et structures".
Le Conseil des ministres a approuvé la création de nouvelles usines de traitement du minerai de fer à Tindouf, Béchar et Naâma, ajoute la même source. Le président de la République a, à cet égard, ordonné de "faire en sorte que la première cargaison du minerai de fer soit acheminée, via la ligne ferroviaire, vers le complexe sidérurgique Tosyali d'Oran, à partir de 2026".
"L'Algérie aura ainsi franchi la première étape vers la réduction de la facture d'importation du minerai de fer et la réalisation progressive de l'autosuffisance", a soutenu le Président de la République.
Le Président de la République a, par ailleurs, enjoint au ministre des Travaux publics de "préparer l'inauguration de la nouvelle ligne ferroviaire, en plein désert, reliant Tindouf à Béchar, dans son intégralité, en janvier 2026, pour sa mise en exploitation officielle, en faisant de cet événement une journée de fête immortalisant cette réalisation nationale d'envergure, marquant l'entrée de l'Algérie dans une nouvelle ère, celle des grandes étapes économiques franchies par le peuple algérien sur la voie du développement de son pays".