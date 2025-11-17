https://fr.sputniknews.africa/20251117/lalgerie-lancera-bientot-lexploitation-du-minerai-de-fer-dune-mine-strategique-1080548968.html

L'Algérie lancera bientôt l'exploitation du minerai de fer d'une mine stratégique

Cet événement incarnera la nouvelle orientation algérienne consacrant le principe de souveraineté économique et la diversification des ressources hors hydrocarbures, a déclaré M.Tebboune. Le président de la République a également donné des instructions fermes pour "redoubler d'efforts, autant que faire se peut, étant donné qu'il ne reste pas beaucoup pour que ce projet stratégique voie le jour, dans toutes ses sections et structures". Le Conseil des ministres a approuvé la création de nouvelles usines de traitement du minerai de fer à Tindouf, Béchar et Naâma, ajoute la même source. Le président de la République a, à cet égard, ordonné de "faire en sorte que la première cargaison du minerai de fer soit acheminée, via la ligne ferroviaire, vers le complexe sidérurgique Tosyali d'Oran, à partir de 2026". Le Président de la République a, par ailleurs, enjoint au ministre des Travaux publics de "préparer l'inauguration de la nouvelle ligne ferroviaire, en plein désert, reliant Tindouf à Béchar, dans son intégralité, en janvier 2026, pour sa mise en exploitation officielle, en faisant de cet événement une journée de fête immortalisant cette réalisation nationale d'envergure, marquant l'entrée de l'Algérie dans une nouvelle ère, celle des grandes étapes économiques franchies par le peuple algérien sur la voie du développement de son pays".

