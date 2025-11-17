Afrique
La moitié de la population du Soudan dépend désormais de l'aide, selon une ONG humanitaire
La moitié de la population du Soudan dépend désormais de l'aide, selon une ONG humanitaire
Aujourd’hui, le Soudan est secoué par de graves violations du droit humanitaire, dont des "massacres" et des "violences sexuelles", a noté Charlotte Slente... 17.11.2025, Sputnik Afrique
Aujourd’hui, le Soudan est secoué par de graves violations du droit humanitaire, dont des "massacres" et des "violences sexuelles", a noté Charlotte Slente après s'être rendue à la frontière tchado-soudanaise, où affluent des milliers de réfugiés.
La moitié de la population du Soudan dépend désormais de l'aide, selon une ONG humanitaire

17.11.2025
"Plus de 30 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire" dans ce pays en proie à une guerre civile, a déclaré la secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés (DRC).
Aujourd'hui, le Soudan est secoué par de graves violations du droit humanitaire, dont des "massacres" et des "violences sexuelles", a noté Charlotte Slente après s'être rendue à la frontière tchado-soudanaise, où affluent des milliers de réfugiés.
