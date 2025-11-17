https://fr.sputniknews.africa/20251117/la-moitie-de-la-population-du-soudan-depend-desormais-de-laide-selon-une-ong-humanitaire-1080549304.html

La moitié de la population du Soudan dépend désormais de l'aide, selon une ONG humanitaire

La moitié de la population du Soudan dépend désormais de l'aide, selon une ONG humanitaire

Aujourd’hui, le Soudan est secoué par de graves violations du droit humanitaire, dont des "massacres" et des "violences sexuelles", a noté Charlotte Slente... 17.11.2025, Sputnik Afrique

Aujourd’hui, le Soudan est secoué par de graves violations du droit humanitaire, dont des "massacres" et des "violences sexuelles", a noté Charlotte Slente après s'être rendue à la frontière tchado-soudanaise, où affluent des milliers de réfugiés.

