Madagascar présente six étapes pour bâtir une nouvelle République
Madagascar présente six étapes pour bâtir une nouvelle République
Sputnik Afrique
16.11.2025
Les réformes prévues répondent à la volonté collective de rompre avec les crises et de construire un pays juste, stable, durable et pleinement légitime, rapporte le colonel Michael Randrianirina, dirigeant malgache. Voici les axes de développement, selon lui:
madagascar, afrique, république
madagascar, afrique, république

Madagascar présente six étapes pour bâtir une nouvelle République

06:59 16.11.2025
S'abonner
Les réformes prévues répondent à la volonté collective de rompre avec les crises et de construire un pays juste, stable, durable et pleinement légitime, rapporte le colonel Michael Randrianirina, dirigeant malgache.
Voici les axes de développement, selon lui:
Rétablir la confiance entre l'État et les citoyens
Renforcer la gouvernance et la transparence, Intensifier la lutte contre la corruption
Garantir le caractère républicain des responsabilités des forces armées
Élaborer les textes fondamentaux qui régiront la nouvelle République
Organiser un référendum constitutionnel, suivi d'élections libres et reconnues de tous.
