Menaces d'intervention US: le Nigeria est "une des entités les plus influentes" d'Afrique - expert
Sputnik Afrique
Dans un entretien avec Sputnik Afrique, le Dr Abdelkader Soufi souligne que le Nigeria se situe dans le golfe de Guinée, riche en ressources naturelles. 15.11.2025, Sputnik Afrique
Le pays représente plusieurs "axes importants aux yeux de l'Occident (...) dans cette perspective de guerre, avec les forces montantes telles que la Chine et la Russie", indique l'enseignant-chercheur à l’université de Blida II (Algérie)."Quand on voit la déclaration de Trump, on comprend très bien que la visée ce n'est guère les chrétiens, mais avoir le mainmise ou contrecarrer la présence chinoise grandissante au Nigeria". Le Dr Soufi souligne que les Américains "ne se soucient pas des pays en tant que pays"."Le Nigéria pour les Américains, c'est une entité parmi tant d'autres dans cette même région", insiste-t-il.
Actus
Menaces d'intervention US: le Nigeria est "une des entités les plus influentes" d'Afrique - expert

06:50 15.11.2025
Dans un entretien avec Sputnik Afrique, le Dr Abdelkader Soufi souligne que le Nigeria se situe dans le golfe de Guinée, riche en ressources naturelles.
Le pays représente plusieurs "axes importants aux yeux de l'Occident (...) dans cette perspective de guerre, avec les forces montantes telles que la Chine et la Russie", indique l'enseignant-chercheur à l’université de Blida II (Algérie).
"Quand on voit la déclaration de Trump, on comprend très bien que la visée ce n'est guère les chrétiens, mais avoir le mainmise ou contrecarrer la présence chinoise grandissante au Nigeria". Le Dr Soufi souligne que les Américains "ne se soucient pas des pays en tant que pays".
"Le Nigéria pour les Américains, c'est une entité parmi tant d'autres dans cette même région", insiste-t-il.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
