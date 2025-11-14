La Côte d'Ivoire construira 4 centrales solaires d'une capacité de 210,3 MWC

https://fr.sputniknews.africa/20251114/la-cote-divoire-construira-4-centrales-solaires-dune-capacite-de-2103-mwc-1080475577.html
Dans ce cadre, le Conseil des ministres réuni mercredi à Abidjan, a procédé à l’adoption de 4 décrets portant respectivement approbation de 4 conventions de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l’exploitation et la maintenance de quatre centrales solaires dans différentes régions de la Côte d’Ivoire.Il s’agit respectivement d’une Centrale solaire de 50 MWC dans la région du Gontougo (nord-est de la Côte d’Ivoire), d’une Centrale solaire de 58,6 MWC, et une autre de 49,7 MWC dans la même région du Bafing (nord-ouest), ainsi que d’une Centrale solaire de 52 MWC dans la région du Poro (nord).Ces différentes conventions ont été conclues dans le cadre de la politique de promotion de la participation des opérateurs privés au développement du secteur de l’électricité, à travers des projets de production indépendante d’énergie électrique, en vue de faire face à la demande croissante d’énergie électrique, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.Par ailleurs, en matière de recherche minière, le Conseil a par la même occasion, adopté quatre (04) décrets portant chacun attribution d’un permis de recherche minière plus particulièrement aurifère, au profit de sociétés spécialisées dans les départements de Téhini (nord-est), Dimbokro et M’Batto (sud-est), Djékanou (centre) et Toumodi (centre).Et la même source de conclure que ces permis de recherche sont délivrés, conformément aux conditions techniques et environnementales requises et ce, pour une durée de validité fixée à quatre (04) ans.
La Côte d’Ivoire est en phase de renforcer sa position en matière de production d’énergie électrique et de recherche minière (aurifère), avec la mise en place prochaine d’un dispositif d’une capacité cumulée de 210,3 MWC, indique-t-on de source officielle.
Dans ce cadre, le Conseil des ministres réuni mercredi à Abidjan, a procédé à l’adoption de 4 décrets portant respectivement approbation de 4 conventions de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l’exploitation et la maintenance de quatre centrales solaires dans différentes régions de la Côte d’Ivoire.
Il s’agit respectivement d’une Centrale solaire de 50 MWC dans la région du Gontougo (nord-est de la Côte d’Ivoire), d’une Centrale solaire de 58,6 MWC, et une autre de 49,7 MWC dans la même région du Bafing (nord-ouest), ainsi que d’une Centrale solaire de 52 MWC dans la région du Poro (nord).
Ces différentes conventions ont été conclues dans le cadre de la politique de promotion de la participation des opérateurs privés au développement du secteur de l’électricité, à travers des projets de production indépendante d’énergie électrique, en vue de faire face à la demande croissante d’énergie électrique, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.
Par ailleurs, en matière de recherche minière, le Conseil a par la même occasion, adopté quatre (04) décrets portant chacun attribution d’un permis de recherche minière plus particulièrement aurifère, au profit de sociétés spécialisées dans les départements de Téhini (nord-est), Dimbokro et M’Batto (sud-est), Djékanou (centre) et Toumodi (centre).
Et la même source de conclure que ces permis de recherche sont délivrés, conformément aux conditions techniques et environnementales requises et ce, pour une durée de validité fixée à quatre (04) ans.