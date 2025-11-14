https://fr.sputniknews.africa/20251114/initiatives-russo-africaines-pour-la-jeunesse-un-pont-culturel-entre-les-continents-1080491355.html
Initiatives russo-africaines pour la jeunesse, un pont culturel entre les continents
Initiatives russo-africaines pour la jeunesse, un pont culturel entre les continents
14.11.2025
Initiatives russo-africaines pour la jeunesse, un pont culturel entre les continents
Rêver grand et ouvrir plus grands encore ses bras aux opportunités qui s'ouvrent! Dans le nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, on parle de projets pour la jeunesse africaine et russe.
Dans cette édition, ne ratez pas non plus les rêves partagés au micro de Sputnik par la jeunesse russe et africaine.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Initiatives russo-africaines pour la jeunesse, un pont culturel entre les continents
Rêver grand et ouvrir plus grands encore ses bras aux opportunités qui s'ouvrent! Dans le nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, on parle de projets pour la jeunesse africaine et russe.
"Ces années passées en Russie, ont profondément forgé l'homme que je suis aujourd'hui. [...] Il me fallait [...] tenir le cap et atteindre l'objectif qui m'avait été assigné par ma famille, décrocher le diplôme, revenir dans mon pays pour travailler. J'y ai appris la discipline, la rigueur, la patience, la résilience et surtout le vivre ensemble", partage Florian Koulimaya, aujourd'hui conseiller à la jeunesse et à l’éducation civique du Ministère congolais de la Jeunesse et des Sports.
Dans cette édition, ne ratez pas non plus les rêves partagés au micro de Sputnik par la jeunesse russe et africaine.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify