Initiatives russo-africaines pour la jeunesse, un pont culturel entre les continents

Rêver grand et ouvrir plus grands encore ses bras aux opportunités qui s'ouvrent! Dans le nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, on parle de projets pour... 14.11.2025, Sputnik Afrique

Dans cette édition, ne ratez pas non plus les rêves partagés au micro de Sputnik par la jeunesse russe et africaine.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

