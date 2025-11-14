Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
https://fr.sputniknews.africa/20251114/chaque-grande-unite-devra-avoir-son-unite-de-drones-1080491676.html
"Chaque grande unité devra avoir son unité de drones"
"Chaque grande unité devra avoir son unité de drones"
Sputnik Afrique
Une nouvelle unité spécialisée dans les drones a vu le jour au sein de l'armée russe. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français dans le Donbass Laurent... 14.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-14T15:19+0100
2025-11-14T15:19+0100
zone de contact
podcasts
armée
drone
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/0e/1080491510_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_416ac6a9ba4967945f521db96d9bf276.jpg
"Chaque grande unité devra avoir son unité de drones"
Sputnik Afrique
"Chaque grande unité devra avoir son unité de drones"
Retrouvez également dans cette émission: -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la situation politico-économique au Niger. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/0e/1080491510_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_638d76ee687913c41143057b69981187.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, armée, drone, аудио
podcasts, armée, drone, аудио

"Chaque grande unité devra avoir son unité de drones"

15:19 14.11.2025
Zone de Contact
"Chaque grande unité devra avoir son unité de drones"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Une nouvelle unité spécialisée dans les drones a vu le jour au sein de l'armée russe. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français dans le Donbass Laurent Brayard a commenté la création de cette nouvelle unité.

"Je pense qu'il faudra copier cette unité. Je pense que c'est un peu comme l'artillerie: que bientôt, chaque corps d'armée, chaque brigade aura son unité de drone, comme autrefois on avait l'artillerie régimentaire ou divisionnaire ou de corps d'armée. Je pense que c'est une évolution qui est normale. Et bien sûr, là maintenant, chaque unité devra avoir, chaque grande unité devra avoir son unité de drones", a-t-il expliqué.

"Elle va être évidemment majeure parce que bien sûr, le monde entier observe ce qui se passe sur le front ukrainien, dans les armées russes et ukrainiennes. On voit déjà que l'Otan s'y intéresse très fortement. On a parlé bien sûr de Renault il n'y a pas si longtemps, etc. Il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à ces armes, évidemment depuis fort longtemps. La Turquie, l'Iran, Israël sont parmi ceux qui sont allés les plus loin. La Chine, évidemment", a ajouté le reporter.

Retrouvez également dans cette émission:
-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la situation politico-économique au Niger.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала