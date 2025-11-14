https://fr.sputniknews.africa/20251114/chaque-grande-unite-devra-avoir-son-unite-de-drones-1080491676.html
"Chaque grande unité devra avoir son unité de drones"
"Chaque grande unité devra avoir son unité de drones"
Une nouvelle unité spécialisée dans les drones a vu le jour au sein de l'armée russe. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français dans le Donbass Laurent...
"Chaque grande unité devra avoir son unité de drones"
"Chaque grande unité devra avoir son unité de drones"
Retrouvez également dans cette émission: -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la situation politico-économique au Niger.
"Chaque grande unité devra avoir son unité de drones"
Une nouvelle unité spécialisée dans les drones a vu le jour au sein de l'armée russe. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français dans le Donbass Laurent Brayard a commenté la création de cette nouvelle unité.
"Je pense qu'il faudra copier cette unité. Je pense que c'est un peu comme l'artillerie: que bientôt, chaque corps d'armée, chaque brigade aura son unité de drone, comme autrefois on avait l'artillerie régimentaire ou divisionnaire ou de corps d'armée. Je pense que c'est une évolution qui est normale. Et bien sûr, là maintenant, chaque unité devra avoir, chaque grande unité devra avoir son unité de drones", a-t-il expliqué.
"Elle va être évidemment majeure parce que bien sûr, le monde entier observe ce qui se passe sur le front ukrainien, dans les armées russes et ukrainiennes. On voit déjà que l'Otan s'y intéresse très fortement. On a parlé bien sûr de Renault il n'y a pas si longtemps, etc. Il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à ces armes, évidemment depuis fort longtemps. La Turquie, l'Iran, Israël sont parmi ceux qui sont allés les plus loin. La Chine, évidemment", a ajouté le reporter.
Retrouvez également dans cette émission:
-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la situation politico-économique au Niger.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact