https://fr.sputniknews.africa/20251113/niger-les-ennemis-se-cachent-derriere-la-religion-pour-commettre-leurs-crimes-1080461973.html
Niger: “Les ennemis se cachent derrière la religion pour commettre leurs crimes”
Niger: “Les ennemis se cachent derrière la religion pour commettre leurs crimes”
Sputnik Afrique
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous plongeons au cœur du Sahel, entre les vents de déstabilisation et les lueurs de reconquête. Du Niger au Mali, un même... 13.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-13T14:10+0100
2025-11-13T14:10+0100
2025-11-13T15:06+0100
avenir souverain
podcasts
niger
mali
alliance des états du sahel (aes)
terrorisme
destabilisation
néo-colonialisme
occident
france
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/0d/1080461555_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_322c326fb39b23d0cb0eb612165012fa.jpg
Niger: “Les ennemis se cachent derrière la religion pour commettre leurs crimes”
Sputnik Afrique
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous plongeons au cœur du Sahel, entre les vents de déstabilisation et les lueurs de reconquête. Du Niger au Mali, un même combat s’impose: celui de la souveraineté face aux manœuvres des anciennes puissances coloniales.
Au Niger, les paroles du général Abdourahamane Tiani ont retenti comme un avertissement pour tout le continent: “Nos frères attaquent des infrastructures vitales pour déstabiliser nos pays. Les ennemis se cachent derrière la religion pour commettre leurs crimes”, dénonce-t-il.Dans un contexte de tensions et d’attaques répétées contre les structures stratégiques, cette déclaration met à nu les mécanismes d’une guerre silencieuse, menée non plus seulement avec des armes, mais aussi avec l’infiltration, la désinformation et l’économie comme champs de bataille.Selon le juriste nigérien Bana Ibrahim, cette déstabilisation s’explique avant tout par un refus assumé de la dépendance: dire non au franc CFA et à la tutelle militaire, c’est défier tout un système hérité de la colonisation. Et cette logique punitive, souligne-t-il, dépasse largement les frontières du Niger.Pendant ce temps, au Mali, deux ans après la reconquête de Kidal, la défense nationale est devenue un projet collectif, une révolution morale et politique qui dépasse l’armée.Pour le président du Collectif pour la Défense des Militaires (CDM), Mamoutou Coulibaly, le Mali a compris que sa force réside dans l’unité de ses citoyens et la confiance retrouvée envers ses propres institutions. Deux trajectoires, un même souffle: celui d’un Sahel qui choisit de se reconstruire sur ses propres fondations.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
niger
mali
occident
france
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/0d/1080461555_89:0:622:400_1920x0_80_0_0_a4f846a4bee77470c9d4eb8516edd9ec.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, niger, mali, alliance des états du sahel (aes), terrorisme, destabilisation, néo-colonialisme, occident, france, franc cfa, аудио
podcasts, niger, mali, alliance des états du sahel (aes), terrorisme, destabilisation, néo-colonialisme, occident, france, franc cfa, аудио
Niger: “Les ennemis se cachent derrière la religion pour commettre leurs crimes”
14:10 13.11.2025 (Mis à jour: 15:06 13.11.2025)
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous plongeons au cœur du Sahel, entre les vents de déstabilisation et les lueurs de reconquête. Du Niger au Mali, un même combat s’impose: celui de la souveraineté face aux manœuvres des anciennes puissances coloniales.
Au Niger, les paroles du général Abdourahamane Tiani ont retenti comme un avertissement pour tout le continent: “Nos frères attaquent des infrastructures vitales pour déstabiliser nos pays. Les ennemis se cachent derrière la religion pour commettre leurs crimes”, dénonce-t-il.
Dans un contexte de tensions et d’attaques répétées contre les structures stratégiques, cette déclaration met à nu les mécanismes d’une guerre silencieuse, menée non plus seulement avec des armes, mais aussi avec l’infiltration, la désinformation et l’économie comme champs de bataille.
Selon le juriste nigérien Bana Ibrahim
, cette déstabilisation
s’explique avant tout par un refus assumé de la dépendance: dire non au franc CFA et à la tutelle militaire, c’est défier tout un système hérité de la colonisation. Et cette logique punitive, souligne-t-il, dépasse largement les frontières du Niger.
Pendant ce temps, au Mali, deux ans après la reconquête de Kidal,
la défense nationale est devenue un projet collectif, une révolution morale et politique qui dépasse l’armée.
Pour le président du Collectif pour la Défense des Militaires (CDM), Mamoutou Coulibaly, le Mali a compris que sa force réside dans l’unité de ses citoyens et la confiance retrouvée envers ses propres institutions. Deux trajectoires, un même souffle: celui d’un Sahel qui choisit de se reconstruire sur ses propres fondations.
“Nous avons des faits qui étayent chacune de nos dénonciations, affirme Bana Ibrahim. Nous savons pourquoi certains veulent nous voir à genoux. C’est parce que nous avons osé dire non, non à la tutelle, non à la dépendance. Et dès qu’un pays africain affirme sa souveraineté, il devient la cible d’une guerre silencieuse: rumeurs, manipulations, sanctions et déstabilisation financée. Quand un État reprend le contrôle de son armée et de ses ressources, il dérange. Mais c’est ce dérangement-là qui prépare la renaissance du continent”, a-t-il conclu.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify