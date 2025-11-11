https://fr.sputniknews.africa/20251111/les-exportations-dagrumes-explosent-en-afrique-australe-1080368057.html

Les exportations d'agrumes explosent en Afrique australe

Les chiffres viennent de tomber: 203,4 millions de cartons conditionnés pour l'exportation en 2025, selon un communiqué de l'Association des producteurs... 11.11.2025, Sputnik Afrique

Soit une augmentation de 22% par rapport à 2024.Les raisons de ce succès:Mais le directeur de l'association Boitshoko Ntshabele tempère:La CGA représente les intérêts des 1.400 exportateurs d'agrumes d'Afrique australe. Le Zimbabwe, le Mozambique, le Botswana, l'Eswatini et la Namibie sont membres de l'Association.

