Les exportations d'agrumes explosent en Afrique australe
Les exportations d'agrumes explosent en Afrique australe
11.11.2025
Soit une augmentation de 22% par rapport à 2024.Les raisons de ce succès:Mais le directeur de l'association Boitshoko Ntshabele tempère:La CGA représente les intérêts des 1.400 exportateurs d'agrumes d'Afrique australe. Le Zimbabwe, le Mozambique, le Botswana, l'Eswatini et la Namibie sont membres de l'Association.
Les exportations d'agrumes explosent en Afrique australe
07:31 11.11.2025 (Mis à jour: 19:31 11.11.2025)
Les chiffres viennent de tomber: 203,4 millions de cartons conditionnés pour l'exportation en 2025, selon un communiqué de l'Association des producteurs d'agrumes d'Afrique australe.
Soit une augmentation de 22% par rapport à 2024.
Les raisons de ce succès:
Une demande internationale en hausse pour les oranges et citrons à jus
Une fin prématurée des stocks de l'hémisphère Nord
Des ports plus efficaces grâce à de nouveaux équipements
Mais le directeur de l'association Boitshoko Ntshabele tempère:
"Nos producteurs continuent de faire face à des défis, notamment l'imprévisibilité des prix, la hausse des coûts des intrants, ainsi que des problèmes d'accès au marché".
La CGA représente les intérêts des 1.400 exportateurs d'agrumes d'Afrique australe. Le Zimbabwe, le Mozambique, le Botswana, l'Eswatini et la Namibie sont membres de l'Association.